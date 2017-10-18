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ЦСКА дома уступил «Базелю»

сегодня, 23:34
ЦСКАЦСКА0 : 2БазельБазельМатч завершен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА дома проиграл «Базелю» со счетом 0:2. Таким образом, у «армейцев» остается три очка в активе после победы над «Бенфикой» (4:1). Лиссабонцы, проигравшие «Манчестер Юнайтед» (0:1), имеют ноль баллов, тогда как у МЮ девять очков, а у «Базеля» стало шесть.

Москва, стадион «ВЭБ Арена»

ЦСКА (Россия) – «Базель» (Швейцария) – 0:2 (0:1)
Гол: Джака 29, Оберлин 90.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, Игнашевич (Натхо 46), Марио Фернандес, Вернблум, Головин, Миланов (Кучаев 70), Щенников, Витиньо, Жамалетдинов (Чалов 77).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

«Базель»: Вацлик, Аканджи, Баланта, Сухи, Ланг, Джака, Дзуффи, Штеффен (Буа 87), Эльюнусси (Франссон 90+3), Петретта, Айети (Оберлин 61).
Главный тренер: Рафаэль Вики.

Предупреждение: Натхо 73.

Судьи: Кюйперс (Голландия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Xtraz
сегодня в 23:48
Победы пожелаю коням в Базеле. Но, чувство какое-то, что рекордная серия продолжиться((
Damon ответил zyxel410
сегодня в 23:48
zyxel410:
И ведь нельзя сказать,что невезло в матче, Оберлин два стопроцентных момента загубил.Но ,ребята, ноль ударов в створ - это ни в какие ворота не лезет. Ганчаренко надо вымаливать деньги на нормального нападающего, вся линия атаки ни о чем. Жамалетдинов чего он там себе напридумывал, что он Месси, ну отдай ты мяч, нет он до конца прет и упускает за лицевую. Не получается пройти в штрафную, ну попробуйте из-за штрафной побить. Плохой матч ЦСКА провел, очень плохой.
Ганчеренко не 8, понитмает.У Гинера денег нет ЦСКА-Динамо-ФНЛ
Рожден в СССР
сегодня в 23:48
судя по игре Базель серьезная команда, даже Севилья им уступает
Den1979 ответил Крейсер
сегодня в 23:47
Крейсер:
Вчера всю страну Спартак порадовал. Сегодня - ЦСКА. Спасибо. Все молодцы.
    antant1
    сегодня в 23:47
    Мда..даже сказать то нечего....в гостях нужно обыгрывать Базель обязательно как-нибудь
    kot18
    сегодня в 23:47
    Когда-нибудь выйдут все клубы из России в плей-офф разом?...

    Во мне умирает болельщик... гинеи зале... л уже сильно
    Владимир Богатов
    сегодня в 23:47
    Блин, "мяч не держался", "в атаке не получалось", "первый тайм провалили"... АЛЕ ГАРАЖ, ВЫ НА СВОЕМ СТАДИОНЕ ПРИ СВОИХ ТРИБУНАХ, ВАС ПОДДЕРЖАТЬ ПРИШЛИ 27 000! Да, конечно же болею против ЦСКА и такая игра ДОМА показывает что делаю правильно - это тотальный пофигизм даже на своих болел - позорьтесь хотя бы не при своих!
    Mr_Tim
    сегодня в 23:47
    Фото Игоря то зачем вставили? рекорд его вечный идет... Базель с МЮ лидеры группу, Армейцам 3 место маячит, но еще 3 тура впереди мож и повезет)
    Johnnie-Walker
    сегодня в 23:47
    0 ударов это зашквар
    Гавриил
    сегодня в 23:47
    посмотрим, как завтра Вагабонди сыграют.
    Великолепный
    сегодня в 23:47
    Ноль игроков усиления состава ,ноль голов ,все закономерно))
    Анатолий Шевченко
    сегодня в 23:47
    вперед за 4 местом
    papic337 ответил damirez
    сегодня в 23:47
    damirez:
    опять (или снова) Игоря не уберегли
    Первый гол целиком на совести Акинфеева. Удар из-за пределов штрафной площади считается дальним, а дальние удары вратарь премьер лиги должен отбивать. Он потерял ворота и слишком открыл правый от себя угол.
    raulmadrid_007
    сегодня в 23:47
    Кто то ждал другого результата?!Думаю только наивные глупцы.
    Оптимисты же максимум ждали проигрыш 1-0 имени Клоуна в перчатках.
    Non-sense
    сегодня в 23:46
    Тут, без вариантов, 4е место в группе. Гончаренко ничего нового в игру не внёс, всё тот же автобус, но без завершения в атаке, быстрых флангов нет, защиты нет(и не было), селекция уже не работает. Тут только продажа клуба поможет и полная реорганизация этого ипподрома. В первую очередь отправить Гончаренко куда подальше, он как ботаник по учебнику всё ставит, никакой оригинальности, боится экспериментировать, боится импровизировать. В общем тухло всё, но время лечит раны, вон поросята дождались - и вы дождётесь.
    DorianGrey
    сегодня в 23:46
    Терек с Базелем играл лучше :)
    Xtraz ответил Serg_Diamond
    сегодня в 23:46
    Леня чувствовал что его дело будет жить походу(
    mars6791
    сегодня в 23:46
    Что и следовало ожидать. Поразили скорости напов Базеля - это спринтеры какие-то, а ЦСКА в конце просто встал.
    Obdulio Varela
    сегодня в 23:46
    https://static.6/uploads/posts/blogs/2016-10/1476865422_cvfcmuywaau37oi.jpg
    венгер45
    сегодня в 23:46
    ГЛаза Акинфеева видели?? Видно было как его все за...бло
    Tott_Hot
    сегодня в 23:46
    Из Кингстон-апон-Халла дядя с кресла передает пламенный халлоу!
    Влад Богатырёв
    сегодня в 23:46
    Не повезло..... Сказали бы "эксперты".
    Ведь у нас же всё на везении завязано?)))
    zyxel410
    сегодня в 23:46
    И ведь нельзя сказать,что невезло в матче, Оберлин два стопроцентных момента загубил.Но ,ребята, ноль ударов в створ - это ни в какие ворота не лезет. Ганчаренко надо вымаливать деньги на нормального нападающего, вся линия атаки ни о чем. Жамалетдинов чего он там себе напридумывал, что он Месси, ну отдай ты мяч, нет он до конца прет и упускает за лицевую. Не получается пройти в штрафную, ну попробуйте из-за штрафной побить. Плохой матч ЦСКА провел, очень плохой.
    dalex83
    сегодня в 23:45
    Да простят меня адекватны, но что. Гончернко стал Ганчернко это уже сигнал! Ждём Гынчернко !!!
    PROMES
    сегодня в 23:45
    Полная безнадёга,чего там Гинер думает,взял да и продал клуб Червиченко!
    Damon ответил brodaga 05
    сегодня в 23:45
    brodaga 05:
    Позор!!!!!Сочувствую адекватным коням......
    так,а кем играть? После Газаева трпенера нет, после Хонды и Вагнера забивать не кому, состава нет.Дзага сломался- играть некому. Безбородова в ЛЧ нет, вот и результат. Забивают только с пеналей и то Натхо
    spartak never die
    сегодня в 23:45
      игорь алексеев ответил EVM
      сегодня в 23:45
      EVM:
      Армейцам не унывать и надеяться на улучшение игры в следующем матче. Удачи!
      "В СЛЕДУЮЩЕМ МАТЧЕ"... Следующий матч с вами! Ты хорошо подумал?
      777dimon86
      сегодня в 23:45
      Унылое позорище.
      derrik2000
      сегодня в 23:45
      Как ни крути, но ТАКАЯ, с позволения сказать, "игра" - это четвёртое место в группе...
      Очень жаль.
      А я-то надеялся... (((
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