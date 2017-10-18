ЦСКА дома уступил «Базелю»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА дома проиграл «Базелю» со счетом 0:2. Таким образом, у «армейцев» остается три очка в активе после победы над «Бенфикой» (4:1). Лиссабонцы, проигравшие «Манчестер Юнайтед» (0:1), имеют ноль баллов, тогда как у МЮ девять очков, а у «Базеля» стало шесть.

Москва, стадион «ВЭБ Арена»

ЦСКА (Россия) – «Базель» (Швейцария) – 0:2 (0:1)

Гол: Джака 29, Оберлин 90.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, Игнашевич (Натхо 46), Марио Фернандес, Вернблум, Головин, Миланов (Кучаев 70), Щенников, Витиньо, Жамалетдинов (Чалов 77).

Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

«Базель»: Вацлик, Аканджи, Баланта, Сухи, Ланг, Джака, Дзуффи, Штеффен (Буа 87), Эльюнусси (Франссон 90+3), Петретта, Айети (Оберлин 61).

Главный тренер: Рафаэль Вики.

Предупреждение: Натхо 73.

Судьи: Кюйперс (Голландия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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