Бывший спонсор ЦСКА пытается отсудить у «армейцев» 1.17 млн евро

В одном из московских судов рассматривается иск, поданный «Темпбанком» - бывшим спонсором ЦСКА, в отношении «армейцев». «Темпбанк», который в прошлом был расчетным банком московского клуба, намерен отсудить у ЦСКА 1.17 млн евро:

«…о взыскании задолженности в размере 1 170 000 евро в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату вынесения решения, процентов за пользование кредитом за период до момента возврата суммы кредита по ставке 18% годовых по день фактического исполнения обязательства, процентов по ст. 395 ГК РФ за период с 01.01.2016 и до момента фактического исполнения обязательства по возврату кредита, процентов по день фактической оплаты задолженности», — цитирует материалы дела источник.

Ранее сообщалось, что футболистам ЦСКА, по слухам, задерживают зарплату. Наставник «армейцев» Виктор Ганчаренко, впрочем, эту информацию опроверг.

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