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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
18:00 сегодня Астана -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Зенит -:- Русенборг
20:00 сегодня Лугано -:- Виктория П
20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Хапоэль БШ -:- ФКСБ
20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
20:00 сегодня Заря -:- Герта
20:00 сегодня БАТЭ -:- Кельн
20:00 сегодня Црвена Звезда -:- Арсенал
20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
20:00 сегодня Марсель -:- Витория Гимараеш
20:00 сегодня Ницца -:- Лацио
20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
22:05 сегодня Хоффенхайм -:- Истанбул
22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
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Бывший спонсор ЦСКА пытается отсудить у «армейцев» 1.17 млн евро

сегодня, 10:57

В одном из московских судов рассматривается иск, поданный «Темпбанком» - бывшим спонсором ЦСКА, в отношении «армейцев». «Темпбанк», который в прошлом был расчетным банком московского клуба, намерен отсудить у ЦСКА 1.17 млн евро:

«…о взыскании задолженности в размере 1 170 000 евро в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату вынесения решения, процентов за пользование кредитом за период до момента возврата суммы кредита по ставке 18% годовых по день фактического исполнения обязательства, процентов по ст. 395 ГК РФ за период с 01.01.2016 и до момента фактического исполнения обязательства по возврату кредита, процентов по день фактической оплаты задолженности», — цитирует материалы дела источник.

Ранее сообщалось, что футболистам ЦСКА, по слухам, задерживают зарплату. Наставник «армейцев» Виктор Ганчаренко, впрочем, эту информацию опроверг

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Все комментарии
Полевой Командир ответил RussianHorse
сегодня в 11:38
RussianHorse:
Даже банк из топ 10 с Гинера не может взыскать ничего, а тут банк, у которого лицензию забрали «рыпается».
как раз в таких "организациях", когда они проходят стадии банкротства (а у банка в России одна судьба в случаи отзыва лицензии - банкротство) , у руля появляются хитро63е менеджеры, которые всеми правдами и неправдами оспаривают предыдущие сделки и отжимают активы... Это целый бизнес. Так что, тут может всё оказаться гораздо сложнее и опаснее, с точки зрения "взыскания"....
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:32
Дело идёт к продаже клуба. Гениальный менеджер вы$o$aл всё до донышка.
Гостиница с офисами в небоскребе при стадионе принесёт больше пользы, чем эти стариканы...
008Maximus
сегодня в 11:30
Я не удивлюсь если завтра станет известно, что ЦСКА продали некому гражданину, с которого нечего взять))))
RussianHorse
сегодня в 11:28
Даже банк из топ 10 с Гинера не может взыскать ничего, а тут банк, у которого лицензию забрали «рыпается».
ошалевший
сегодня в 11:12
беда не приходит одна,а так ли хорош ваш гинер как вы пели,трофеев выиграл прилично,продавал нормально,покупал не дорого,а куда деньги то подевал?
Мигалков
сегодня в 11:05
Потихоньку раскрывается секрет финансового благополучия ЦСКА последних лет. Гинер просто всем должен. Брал деньги и не отдавал. А кричали что самый успешный футбольный менеджер! )
drug01
сегодня в 11:05
Надо направить туда налоговую. ..срочно!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:03
ПРИДЁТСЯ КОНЯМ ЗИМОЙ ВАСИНА ПРОДАТЬ В БАВАРИЮ
Don trambon
сегодня в 11:02
дааа.. гынер управленец от бога. клуб по уши в долгах, команда никакущая.. собакой своей управлять толком не может, а тут клубом пытается.
Остапчук 67
сегодня в 11:00
Будущий собственник "давит" на Гинера.
RDeanW
сегодня в 10:58
ну всё... пошли рвать конюшню на части...
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