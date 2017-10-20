Иммобиле: «После победы над „Ювентусом“ нужно было укрепить нашу уверенность»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал выездную победу над «Ниццей» (3:1) в матче группового этапа Лиги Европы:
«Рад, что Кайседо отличился голом. „Лацио“ играет в трёх турнирах, и нам нужен каждый. А Кайседо по-настоящему умный и трудолюбивый футболист, умеющий брать игру на себя.
Мы начали эту встречу не лучшим образом. Нам было необходимо укрепить свою уверенность после победы над „Ювентусом“, и мы счастливы, что смогли это сделать».
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