Жиру: «Матч с „Црвеной Звездой“ был очень непростым»

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру, гол которого принёс «канонирам» победу в гостях над «Црвеной Звездой» (1:0), поделился впечатлениями от матча 3-го тура групповой стадии Лиги Европы:

«Я стоял спиной к воротам и мог обработать мяч, а затем отдать его партнёру по команде. Но я не увидел возможных адресатов и решил сгруппироваться и пробить. Мне немного повезло в том эпизоде, мяч влетел прямо в верхний угол.

Я рад, что команда добилась такого результата. Мы бились до конца и продолжали верить в нашу игру. Это был очень трудный матч, на этом стадионе царит особая атмосфера. Огромное число болельщиков поддерживало хозяев, и это было для нас непросто. Но мы очень довольны тремя очками».

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