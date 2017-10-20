Мелинг: «У „Зенита“ очень сильная команда. Это немного давило, как и прекрасный стадион»

Защитник «Русенборга» Биргер Мелинг поделился своими впечатлениями после гостевого поражения от «Зенита» (1:3) в матче группового этапа Лиги Европы:

«Конечно, нечему радоваться, когда проигрываешь. После того, как мы пропустили, нам удалось собраться и немного улучшить свою игру, но во втором тайме мы всё растеряли.

Ригони? Это отличный игрок. Когда ты забиваешь три мяча, это говорит о том, что ты провёл отличный матч.

Самое сложное в игре с „Зенитом“? У них очень сильная команда, это немного давило на нас, как и этот прекрасный стадион. Конечно, мы всё равно боролись и бились до последнего, но проиграли.

Кто сильнее – „Зенит“ или „Реал Сосьедад“? В матчах с обеими этими командами нам было непросто. Могу сказать, что это две очень сильные команды. Нам же остаётся бороться за те очки, которые мы ещё можем набрать в Лиге Европы».

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