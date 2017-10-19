Ришарлисон: «Страх перед „Челси“? В Бразилии на меня направляли оружие»

Нападающий «Уотфорда» Ришарлисон после победы над «Арсеналом» (2:1) отметил, что не боится «Челси».

«Страх перед „Челси“? Я помню, когда был в Бразилии, на меня наставляли оружие, думая, что я наркоторговец. Так я и жил. Так что игра с „Челси“ кажется мне намного проще.

Игра в Премьер-Лиге была моей мечтой. Я смотрел матчи по телевизору со своим дядей. Роналду был моим героем. Так что не думал дважды, когда получил предложение из Англии».

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