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Неймар во время свадьбы Месси рассказал о намерении перейти в ПСЖ

вчера, 22:34

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави признался, что претендующий на «Золотой мяч» форвард ПСЖ Неймар рассказал ему, что хочет уйти из каталонского клуба еще во время свадьбы Лионеля Месси прошлым летом.

«Во время свадьбы Месси он сказал, что должен покинуть клуб. Я спросил, почему он так решил. Он ответил, что недоволен „Барселоной“, хочет получить новый опыт в ПСЖ. Это было его решение, и мы должны его уважать. Думаю, что с Неймаром и Мбаппе у ПСЖ хорошие шансы выиграть Лигу чемпионов».

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Все комментарии
киэнджин
вчера в 23:10
ПСС мануша троллингом не помечен...Ухаххаха
starche ответил киэнджин
вчера в 23:05
киэнджин:
Гризманна купим!
Точно!
starche ответил ману дель мораль
вчера в 23:04
ману дель мораль:
Ней мудрым оказался, видно есть тяга к трофеям. В ПСЖ у него хорошие перспективы. А вот барсе он был как в клетке,рабом........... Гнома. Ужас. Вы представьте себе какого это - быть рабом гнома?) Ухх..))
Оскорблять - последнее дело, стыдно.
киэнджин ответил starche
вчера в 23:03
starche:
Да и плевать что ушёл!
Гризманна купим!
starche
вчера в 23:03
Да и плевать что ушёл!
киэнджин
вчера в 23:00
    киэнджин ответил moskwa 09
    вчера в 22:58
    Подтверждаю твои слова Истина!
    Mamaev ответил ману дель мораль
    вчера в 22:55
    ману дель мораль:
    Ней мудрым оказался, видно есть тяга к трофеям. В ПСЖ у него хорошие перспективы. А вот барсе он был как в клетке,рабом........... Гнома. Ужас. Вы представьте себе какого это - быть рабом гнома?) Ухх..))
      Гус Пойет
      вчера в 22:51
      Хотел драку замутить
      ману дель мораль
      вчера в 22:41
      Ней мудрым оказался, видно есть тяга к трофеям. В ПСЖ у него хорошие перспективы.
      А вот барсе он был как в клетке,рабом........... Гнома. Ужас. Вы представьте себе какого это - быть рабом гнома?) Ухх..))
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