Неймар во время свадьбы Месси рассказал о намерении перейти в ПСЖ

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави признался, что претендующий на «Золотой мяч» форвард ПСЖ Неймар рассказал ему, что хочет уйти из каталонского клуба еще во время свадьбы Лионеля Месси прошлым летом.

«Во время свадьбы Месси он сказал, что должен покинуть клуб. Я спросил, почему он так решил. Он ответил, что недоволен „Барселоной“, хочет получить новый опыт в ПСЖ. Это было его решение, и мы должны его уважать. Думаю, что с Неймаром и Мбаппе у ПСЖ хорошие шансы выиграть Лигу чемпионов».

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