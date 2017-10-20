Волосов сменит Лощилова на посту генерального директора «Ростова»

20 октября должность генерального директора «Ростова» покинул Павел Лощилов. Клуб поблагодарил специалиста за сотрудничество и пожелал ему успехов на новом месте работы.
Его преемником будет назначен финансовый директор «Ростова» Константин Волосов.
Напомним, что Лощилов работал в структуре клуба с февраля 2017 года.
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Для успешной деятельности клуба нужно выполнить два условия:
1) привлечь из многих источников много денег;
2) не дать украсть этих денег слишком много.
Все будет проще, если появится частный владелец.
Для успешной деятельности клуба нужно выполнить два условия:
1) привлечь из многих источников много денег;
2) не дать украсть этих денег слишком много.
Все будет проще, если появится частный владелец.
Очередной человек стал хорошо обеспеченным.
Очередной человек стал хорошо обеспеченным.