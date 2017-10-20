МакТоминэй продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Молодой полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт МакТоминэй продлил контракт с клубом. Новое соглашение 20-летнего хавбека рассчитано до лета 2021 года.

«Я очень рад, что Скотт подписал новый контракт, он один из наших молодых футболистов, который становится всё сильнее. МакТоминэй в конце прошлого сезона дебютировал в АПЛ, а недавно он впервые сыграл в Лиге чемпионов. Я не сомневался, когда привлекал Скотта к первой команде, мы очень верим в него», — сказал главный тренер МЮ Жозе Моуриньо .

В текущем сезоне МакТоминэй появлялся на поле в поединке ЛЧ с «Бенфикой» и в матче Кубка Лиги.

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