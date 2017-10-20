«Боруссия» продлила контракт с голкипером Бюрки до 2021 года

Дортмундская «Боруссия» объявила о продлении сотрудничества с основным голкипером клуба Романом Бюрки. Новый контракт рассчитан до 2021 года.
«Я очень рад, что „Боруссия“ доверяет мне в столь непростой для меня период. Горжусь тем, что оказался в воротах этой великой команды», - отметил швейцарский страж ворот.
⚽️ Roman Bürki extends BVB contract until 2021 👉 https://t.co/x34tMirDa3 pic.twitter.com/MRbck9wB9x— Borussia Dortmund (@BVB) 20 октября 2017 г.
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