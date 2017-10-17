«Барселона» может улучшить контракт Умтити

«Барселона» намерена пересмотреть контракт защитника Самуэля Умтити. В ближайшее время должны начаться переговоры с игроком о подписании нового договора на улучшенных условиях. Действующий контракт Умтити рассчитан до лета 2021 года. Каталонцы хотят повысить зарплату игрока, а также увеличить сумму отступных, которая на данный момент составляет 60 млн евро. В минувшем сезоне 23-летний Умтити провел 42 встречи и забил 1 гол.

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