Азар: «Прошлый сезон был проще, ведь нам не приходилось каждую неделю играть по 2 матча»

Полузащитник «Челси» Эден Азар подчеркнул, что текущий сезон является более сложным для команды, чем предыдущий, так как теперь к матчам на внутренней арене добавились игры в Лиге чемпионов, а соперники «синих» по Премьер-Лиге стали сильнее:

«Я не согласен с тем, что чемпионство уже ускользнуло от нас. „Ман Сити“ и МЮ стали сильнее, чем в прошлом сезоне. Но мы готовы к этому. Мы знаем, что чемпионат длинный, и нам потребуется некоторое время, чтобы вернуться в борьбу за титул.

В этом сезоне всё иначе. ведь мы играем в Лиге чемпионов. В прошлом году нам было легче, так как не приходилось играть по два матча каждую неделю. Мы были более свежими. Теперь всё немного по-другому. Нам нужно приспособиться к этой ситуации, и мы сделаем всё возможное. Перед матчем мы проводим всего два тренировочных занятия. В прошлом сезоне у нас была в распоряжении вся неделя. Но мы надеемся быстро адаптироваться».

Ранее капитан «Челси» Гэри Кэйхилл выразил мнение, что плотный график пойдёт команде на пользу.

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