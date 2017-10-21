Винисиус, которого купил «Реал», никак не может восстановиться от травмы

Юный нападающий «Фламенго» Винисиус Жуниор, права на которого за 45 млн евро выкупил «Реал», не может восстановиться от своей травмы колена.

17-летний футболист получил повреждение 3 октября. Изначально сообщалось, что он почувствовал небольшой дискомфорт. В понедельник Винисиус закончил тренировки по индивидуальной программе, однако клуб пока не сообщает о дате его возвращения. Судя по всему, игрок пропустит и воскресную игру против «Сан-Паулу».

Окружение футболиста опасается, что травма может оказать негативное влияние на его высокую скорость.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте