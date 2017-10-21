Паллотта: «Жаль, что команду обвиняют в действиях нескольких идиотов»

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта прокомментировал ситуацию вокруг инцидента на расисткой почве с бывшим защитником команды Антонио Рюдигером.



«Иногда вы понимаете, что на огромном стадионе несколько человек могут сделать что-нибудь глупое. К сожалению, подобные поступки отражаются на 99.9% остальных людей, у которых даже и мыслей таких не было. Проявление расизма - очень страшная вещь. Очень жаль, что команду обвиняют в действиях нескольких идиотов».

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