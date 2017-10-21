УЕФА рассмотрит инцидент с уханьем фанатов «Ромы» в адрес Рюдигера

Бывший защитник «Ромы» Антонио Рюдигер, ныне выступающий за «Челси», подвергся оскорблениям на расисткой почве со стороны болельщиков римского клуба в ходе встречи 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов (3:3).

На появление 24-летнего футболиста на поле фанаты «Ромы» отреагировали имитацией характерных обезьяньих звуков. Комитет по этике УЕФА рассмотрит этот инцидент 16 ноября.

Ранее Рюдигер неоднократно заявлял о проблеме расизма на матчах в Италии.

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