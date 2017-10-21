Жезус: «„Манчестер Сити“ играет в бразильский футбол»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус доволен стилем игры «горожан» под руководством Хосепа Гвардиолы

«В матче со „Сток Сити“ наш стиль игры был похож на бразильский. Мы тоже начинаем действовать более свободно, если побеждаем и много забиваем. Игрокам это очень нравится, так мы показываем свое отношение к футболу.

Если говорить о жизни в Манчестере, то я еще не ко всем вещам привык в городе, но в целом мне нравится. Гвардиола? Он очень амбициозный тренер, вот почему он выиграл столько трофеев. Доволен, что у меня есть возможность работать вместе с ним, я прогрессирую».

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