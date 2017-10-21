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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
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17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Бернли
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17:00 сегодня Барнсли -:- Халл Сити
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19:30 сегодня Гамбург -:- Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
21:45 сегодня Барселона -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
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11:30 Закончился первый тайм СКА-Хабаровск 2:0 Уфа
14:00 сегодня Тосно -:- Ростов
16:30 сегодня Рубин -:- Динамо М
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17:00 сегодня Кубань -:- Крылья Советов
19:00 сегодня Зенит-2 -:- Волгарь
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Жезус: «„Манчестер Сити“ играет в бразильский футбол»

сегодня, 11:44

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус доволен стилем игры «горожан» под руководством Хосепа Гвардиолы

«В матче со „Сток Сити“ наш стиль игры был похож на бразильский. Мы тоже начинаем действовать более свободно, если побеждаем и много забиваем. Игрокам это очень нравится, так мы показываем свое отношение к футболу.

Если говорить о жизни в Манчестере, то я еще не ко всем вещам привык в городе, но в целом мне нравится. Гвардиола? Он очень амбициозный тренер, вот почему он выиграл столько трофеев. Доволен, что у меня есть возможность работать вместе с ним, я прогрессирую».

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