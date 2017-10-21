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Маркевич: «В киевское „Динамо“ набрали левых игроков»

сегодня, 00:38

Украинский специалист Мирон Маркевич оценил нынешнюю кадровую политику в киевском «Динамо», которое недавно сыграло вничью с «Янг Бойз» (2:2) в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

«„Динамо“ распродало всех футболистов, а на их место набрали левых игроков, непонятно кого и откуда. Теперь во всем будет виноват Хацкевич? Легче всего обвинить в бедах „Динамо“ главного тренера. Это же смешно. Все хорошие игроки уходят. Сейчас еще и Вида уйдет. Ушла целая армия классных исполнителей. А кого взяли на их место? Непонятно кого. Может Хацкевич принимал этих игроков, даже не знаю. Но я в этом очень сомневаюсь.

Мы говорим о том, что в „Динамо“ играют футболисты не уровня „Динамо“. Одни уже сидят на чемоданах и хотят уйти из команды, другие — хотят, но не могут. Это замкнутый круг, поэтому в „Динамо“ надо кардинально что-то менять».

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колледж
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