Фассоне: «Если „Милан“ не попадет в Лигу чемпионов, нам придется продать пару лидеров»

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне признал, что если клуб по итогам сезона не попадет в Лигу чемпионов, ему придется продавать игроков. «Россонери» прошлым летом потратили больше 200 млн евро, но пока занимают в турнирной таблице лишь 10-е место.

«Все понимали, что с таким обновленным составом у команды будут некоторые проблемы, но мы, безусловно, отстаем от запланированного графика на пять или шесть очков. Изначально наш план был такой: по итогам первой половины сезона „Милан“ находится в пределах досягаемости четвертого места, а затем добавляет и попадает в топ-4. Еще есть время всё исправить, но больше ошибаться нельзя.

Не скажу, что попадание в ЛЧ является обязательным фактором, но это фундаментальный момент. В противном случае мы потеряем год, хотя в целом наш проект это не развалит. Если „Милан“ в Лигу чемпионов не попадет, то мы продадим одного или двух топ-футболистов, чтобы компенсировать отсутствие прибыли от евротурнира».

У главного тренера «Милана» Винченцо Монтеллы есть два матча на исправление ситуации.

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