Иванович: «Не думаю, что завершу карьеру в „Зените“»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович сомневается, что завершит карьеру игрока именно в питерском клубе.

«„Зенит“, как и „Челси“, - большая команда. Нечасто бывает, что игроки заканчивают карьеру в таких клубах. Думаю, „Зенит“ не будет моим последним клубом.

Есть желание вернуться в Сербию, но реальность рисует другое, так что и этого варианта не будет. В любом случае я чувствую себя молодым и, думаю, буду играть еще долго».

Иванович подписал контракт с «Зенитом» в феврале 2017 года, перейдя в петербургский клуб из «Челси». Соглашение сербского игрока с «сине-бело-голубыми» рассчитано до лета 2019 года и предполагает опцию продления еще на год.

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