Агуэро догнал лучшего голеадора в истории «Ман Сити», клуб также установил рекорд

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, забив с пенальти в ворота «Бернли» в матче 9-го тура АПЛ, повторил достижение экс-форварда «горожан» Эрика Брука, державшееся 78 лет.

Теперь на счету обоих игроков 177 забитых мячей в футболке «Ман Сити» - клубный рекорд. Агуэро для достижения данного показателя потребовалось 262 игры, в то время как Брук, выступавший за «горожан» с 1927 по 1939 годы, провел за манкунианский клуб 493 матча.

Стоит отметить, что сегодня был установлен еще один клубный рекорд. «Сити» выиграл 11-й матч подряд, чего ранее команде никогда не удавалось.

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