Агуэро догнал лучшего голеадора в истории «Ман Сити», клуб также установил рекорд

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
14:30 Матч завершен Челси 4:2 Уотфорд
17:00 Матч завершен Хаддерсфилд 2:1 Ман Юнайтед
17:00 Матч завершен Манчестер Сити 3:0 Бернли
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 13 тур
17:00 Матч завершен Барнсли 0:1 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 9 тур
16:30 Матч завершен Боруссия М 1:5 Байер
16:30 Матч завершен Айнтрахт Ф 2:2 Боруссия Д
19:30 23’ Гамбург 0:0 Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
21:45 сегодня Барселона -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
21:45 сегодня Наполи -:- Интер
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
11:30 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:2 Уфа
14:00 Матч завершен Тосно 1:1 Ростов
16:30 Матч завершен Рубин 0:0 Динамо М
19:00 Закончился первый тайм Спартак М 0:0 Амкар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 19 тур
14:00 Матч завершен Ротор 2:0 Томь
17:00 Матч завершен Кубань 2:1 Крылья Советов
19:00 Закончился первый тайм Зенит-2 0:1 Волгарь
Франция. Лига 1 2017/2018, 10 тур
18:00 Матч завершен Монако 2:0 Кан
  • Главные новости
  • Все новости
19:50
Фалькао помог «Монако» обыграть «Кан»0
18:53
«Манчестер Сити» разгромил «Бернли»39
18:52
«Хаддерсфилд Таун» утихомирил «Манчестер Юнайтед» 87
18:23
«Рубин» сыграл вничью с московским «Динамо»90
18:18
«Байер» разгромил менхенгладбахскую «Боруссию»7
19:41
Камболов: «„Рубин“ наиграл на победу»1
19:38
Моуриньо: «МЮ заслужил наказание в виде поражения»6
19:37
Канунников: «Болельщики „Рубина“ заслужили увидеть гол»3
19:28
Гвардиола: «Рад видеть, что „Ман Сити“ продолжает развивать свой победный менталитет»4
19:19
Гётце провёл свой 100-й матч в Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию»0
19:12
«Хаддерсфилд» обыграл МЮ в чемпионате Англии впервые с 1952 года5
19:06
Павлов: «В перспективе перед „Ротором“ стоит задача выхода в Премьер-Лигу. Мы её выполним»1
19:00
«Химки» одолели «Факел» и другие результаты 19-го тура ФНЛ15
18:57
«Халл Сити» одержал победу над «Барнсли»11
18:56
«Кубань» добилась виктории над «Крыльями Советов»2
18:42
Бердыев: «Не самый плохой результат – увезти одно очко из Казани»8
18:38
Бердыев: «Видны улучшения в игре „Рубина“»6
18:25
Маццарри возглавит «Милан», если Монтелла будет уволен4
18:22
«Айнтрахт» отыграл два мяча у дортмундской «Боруссии»5
18:00
«Спартак» - «Амкар»: стартовые составы24
17:44
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Гримальдо4
17:42
Аллегри: «Матюиди не сыграет с „Удинезе“ из-за мышечного повреждения»1
17:39
Мутко: «Матч Аргентина - Нигерия показывает высокий интерес к России перед ЧМ»4
17:37
«Зенит» отправился на игру с ЦСКА без Дриусси23
17:30
Зуев: «„Спартак“ реальный конкурент „Зенита“»57

Агуэро догнал лучшего голеадора в истории «Ман Сити», клуб также установил рекорд

сегодня, 19:48
Манчестер СитиМанчестер Сити3 : 0БернлиБернлиМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, забив с пенальти в ворота «Бернли» в матче 9-го тура АПЛ, повторил достижение экс-форварда «горожан» Эрика Брука, державшееся 78 лет.

Теперь на счету обоих игроков 177 забитых мячей в футболке «Ман Сити» - клубный рекорд. Агуэро для достижения данного показателя потребовалось 262 игры, в то время как Брук, выступавший за «горожан» с 1927 по 1939 годы, провел за манкунианский клуб 493 матча.

Стоит отметить, что сегодня был установлен еще один клубный рекорд. «Сити» выиграл 11-й матч подряд, чего ранее команде никогда не удавалось.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
sihafazatron
сегодня в 19:52
молодец, скоро перегонит
cevin cigan
сегодня в 19:51
Хорошие достижения!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100