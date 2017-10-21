«Айнтрахт» отыграл два мяча у дортмундской «Боруссии»

В поединке 9-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» упустила преимущество в два мяча над «Айнтрахтом» - команды сыграли вничью.
Франкфурт, «Коммерцбанк Арена»
«Айнтрахт» – «Боруссия» Дортмунд – 2:2 (0:1)
Голы: Аллер 64 (пен), Вольф 68 - Шахин 19, Филипп 57.
«Айнтрахт»: Градецки, Абрахам, Виллемс, Чендлер (Сальседо 37), Русс (Хргота 59), Гачинович, Хасебе, Вольф (Тавата 76), Боатенг, Ребич, Аллер.
Главный тренер: Нико Ковач.
«Боруссия» Дортмунд: Бюрки, Бартра, Суботич, Тольян, Кастро (Кагава 58), Гетце, Вайгль (Загаду 58), Пулишич, Шахин, Филипп (Санчо 84), Обамеянг.
Главный тренер: Петер Бош.
Предупреждения: Гачинович 41, Вайгль 45, Бюрки 63, Бартра 90+1.
Судья: Роберт Хартман.
Напомним, в 8-м туре чемпионата Германии «Айнтрахт» обыграл «Ганновер-96», а «Боруссия» уступила «РБ Лейпциг».
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