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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
14:30 Матч завершен Челси 4:2 Уотфорд
17:00 Матч завершен Хаддерсфилд 2:1 Ман Юнайтед
17:00 Матч завершен Манчестер Сити 3:0 Бернли
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 13 тур
17:00 Матч завершен Барнсли 0:1 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 9 тур
16:30 Матч завершен Боруссия М 1:5 Байер
16:30 Матч завершен Айнтрахт Ф 2:2 Боруссия Д
19:30 25’ Гамбург 0:0 Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
21:45 сегодня Барселона -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
21:45 сегодня Наполи -:- Интер
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
11:30 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:2 Уфа
14:00 Матч завершен Тосно 1:1 Ростов
16:30 Матч завершен Рубин 0:0 Динамо М
19:00 Закончился первый тайм Спартак М 0:0 Амкар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 19 тур
14:00 Матч завершен Ротор 2:0 Томь
17:00 Матч завершен Кубань 2:1 Крылья Советов
19:00 Закончился первый тайм Зенит-2 0:1 Волгарь
Франция. Лига 1 2017/2018, 10 тур
18:00 Матч завершен Монако 2:0 Кан
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«Манчестер Сити» разгромил «Бернли»

сегодня, 18:53
Манчестер СитиМанчестер Сити3 : 0БернлиБернлиМатч завершен

«Манчестер Сити» дома одержал уверенную победу над «Бернли» в матче 9-го тура чемпионата Англии.

Манчестер, стадион «Этихад - Сити оф Манчестер»

«Манчестер Сити» - «Бернли» 3:0 (1:0)
Голы: Агуэро 30 (пенальти), Отаменди 73, Сане 75.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Стоунз, Уокер, Делф, Сильва, Фернандиньо (Туре 78), Бернарду Силва, де Брюйне (Гюндоган 80), Сане, Агуэро (Жезус 76).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

«Бернли»: Поуп, Тарковски, Уорд, Лоутон, Ми, Корк, Дефур (Вествуд 84), Хендрик (Гудмундссон 71), Брэйди, Арфилд, Вуд (Барнс 20).
Главный тренер: Шон Дайч.

Предупреждения: Тарковски 29, Сане 29, Фернандиньо 44, Корк 52, Барнс 57.

Судья: Роджер Ист.

В параллельном матче «Хаддерсфилд Таун» утихомирил «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
вoлгoдoн ответил Великий Князь
сегодня в 19:58
Великий Князь:
Уменьшают вашу сферу влияния?)
Увольте.
Я лишь зритель.Иногда вставляющий)
Klose_Miro ответил juchok
сегодня в 19:57
juchok:
зайди в профиль, он там в майке Арсенала! меня прост 30 мин назад забанили на сутки,пришлось выкупаться!
Понял, спасибо, поищу!))
M.S. ответил Великий Князь
сегодня в 19:57
Великий Князь:
Да, про того, что ниже. Всё относительно, лично я вёл с ним диалоги и ничего плохого сказать не могу. А Алонсо ещё долго после того, как пастор вышел на орбиту флудил. Это разные юзера 100%. У Алонсо есть чувство юмора, у барсика-ф нет.
Барс многоликий. Играл же он и женские роли. Для подавляющего большинства местных пользователей его таланта актёрского достаточно - они в упор не видят идентичность. Я тоже всегда думал, что барс и Алонсо разные люди, но вот что пропали меня настораживает. Барс и сейчас, кстати, заходит сюда. Сегодня видел его)
juchok ответил Klose_Miro
сегодня в 19:56
Klose_Miro:
А ну Жук, кинь фото Пансы))
зайди в профиль, он там в майке Арсенала! меня прост 30 мин назад забанили на сутки,пришлось выкупаться!
Великий Князь ответил вoлгoдoн
сегодня в 19:55
вoлгoдoн:
португальская секта уже тут как тут
Уменьшают вашу сферу влияния?)
M.S. ответил juchok
сегодня в 19:55
juchok:
не люблю двуличных глоров! ну это так, в двух словах...
Да брось, он нормальный парень. Каждый из нас в какой-то мере глор. Я вот как и ты болею за Милан, причём очень давно. Однако это не мешало мне восхищаться игрой Баварии и Боруссии в 2013-м или сопереживать Ювентусу по весне в ЛЧ. Я не говорю, что я болею за эти клубы, но их игра, в указанный период, мне нравилась. Милан не может подарить сейчас такую же игру, к сожалению.
Великий Князь ответил M.S.
сегодня в 19:54
M.S.:
Привет, Костя! Если ты про того, который ниже отписался в этой теме, то я не соглашусь в этот раз с тобой) Кстати, помнишь ты говорил, что Фернандо Алонсо нормальный юзер? Дело в том, что аккаунты Алонсо запропали ровно с того же времени, как барс-ф нас покинул)
Вечер добрый!
Великий Князь ответил M.S.
сегодня в 19:54
M.S.:
Привет, Костя! Если ты про того, который ниже отписался в этой теме, то я не соглашусь в этот раз с тобой) Кстати, помнишь ты говорил, что Фернандо Алонсо нормальный юзер? Дело в том, что аккаунты Алонсо запропали ровно с того же времени, как барс-ф нас покинул)
Да, про того, что ниже.
Всё относительно, лично я вёл с ним диалоги и ничего плохого сказать не могу.
А Алонсо ещё долго после того, как пастор вышел на орбиту флудил. Это разные юзера 100%. У Алонсо есть чувство юмора, у барсика-ф нет.
Klose_Miro ответил juchok
сегодня в 19:53
juchok:
не люблю двуличных глоров! ну это так, в двух словах...
А ну Жук, кинь фото Пансы))
Gigante Buono ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 19:53
ALBA BARCELONA 21:
Очень хочется встречу в ЛЧ М Сити Гвардиолы и Баварии Хейкинса-идола русскоговорящих глоров Баварии и разгром Баварии,тогда тоже все равно будут петь свою школьную песню про Хейкинса. Не отрицаю,Хейкинс отличный тренер.
Хейкинс?Кто это?
juchok ответил вхсо 111
сегодня в 19:48
вхсо 111:
Слушай жучок, а у вас с пансой, что? Постоянно ты его поддеваешь, даже фото как то раз вылаживал)).
не люблю двуличных глоров! ну это так, в двух словах...
M.S. ответил Великий Князь
сегодня в 19:48
Великий Князь:
Давид Вилья тоже норм юзер.
Привет, Костя! Если ты про того, который ниже отписался в этой теме, то я не соглашусь в этот раз с тобой)
Кстати, помнишь ты говорил, что Фернандо Алонсо нормальный юзер? Дело в том, что аккаунты Алонсо запропали ровно с того же времени, как барс-ф нас покинул)
вхсо 111 ответил вoлгoдoн
сегодня в 19:47
вoлгoдoн:
португальская секта уже тут как тут
    вхсо 111 ответил juchok
    сегодня в 19:46
    juchok:
    Санчо Панса Сегодня 21:01 С очередной победой всех болельщиков Манчестер Сити! И снова горожане выиграли....Кто-нибудь остановите их победную поступь) ===================== ты в любимых командах Юнайтед на Сити поменяй,и будет тебе счастье!)!)!)
    Слушай жучок, а у вас с пансой, что? Постоянно ты его поддеваешь, даже фото как то раз вылаживал)).
    вoлгoдoн
    сегодня в 19:46
    португальская секта уже тут как тут
    Великий Князь ответил M.S.
    сегодня в 19:45
    M.S.:
    «Адекватный болельщик Барсы» - это что-то сродни вымершим динозаврам. Я знаю трёх более-менее адекватных: nba05, vladimir808 и Добряк. Ещё трёх большей частью адекватных, меньшей нет (60/40): ALBA BARCELONA 21, Cules2013 и Тучка. Всё. Эти не напишут, возможно. Зато весь остальной контингент, болеющий за Барселону здесь, ещё и не то выскажет)
    Давид Вилья тоже норм юзер.
    Великий Князь ответил Mamaev
    сегодня в 19:44
    Mamaev:
    Посыпался лысый физрук. Уже не 5:0 а 3:0
    Мне нравится ход твоих мыслей, через два тура получим 0:1. Аха-ха)
    M.S. ответил ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 19:44
    ALBA BARCELONA 21:
    Даже если так будет ни один адекватный болельщик Барсы не напишет плохо о Сити и о Пепе а то,что говорят глорье значение не имеет.
      Одно слово румын
      сегодня в 19:41
      В сумасшедшей форме горожане
      M.S. ответил ALBA BARCELONA 21
      сегодня в 19:41
      ALBA BARCELONA 21:
      Даже если так будет ни один адекватный болельщик Барсы не напишет плохо о Сити и о Пепе а то,что говорят глорье значение не имеет.
      «Адекватный болельщик Барсы» - это что-то сродни вымершим динозаврам. Я знаю трёх более-менее адекватных: nba05, vladimir808 и Добряк. Ещё трёх большей частью адекватных, меньшей нет (60/40): ALBA BARCELONA 21, Cules2013 и Тучка.
      Всё.
      Эти не напишут, возможно. Зато весь остальной контингент, болеющий за Барселону здесь, ещё и не то выскажет)
      ALBA BARCELONA 21 ответил M.S.
      сегодня в 19:36
      M.S.:
      Мне бы хотелось посмотреть Сити-Барселона и проход дальше Сити. Я бы купил попкорн, уселся поудобнее в кресле и читал бы как вы поливаете помоями И Сити, и Гвардиолу...
      Даже если так будет ни один адекватный болельщик Барсы не напишет плохо о Сити и о Пепе а то,что говорят глорье значение не имеет.
      Maikl322
      сегодня в 19:35
      молодцы!
      M.S. ответил ALBA BARCELONA 21
      сегодня в 19:32
      ALBA BARCELONA 21:
      Очень хочется встречу в ЛЧ М Сити Гвардиолы и Баварии Хейкинса-идола русскоговорящих глоров Баварии и разгром Баварии,тогда тоже все равно будут петь свою школьную песню про Хейкинса. Не отрицаю,Хейкинс отличный тренер.
      Мне бы хотелось посмотреть Сити-Барселона и проход дальше Сити. Я бы купил попкорн, уселся поудобнее в кресле и читал бы как вы поливаете помоями И Сити, и Гвардиолу...
      Lionel Messi-10
      сегодня в 19:29
      Лучший клуб Англии !
      Таганский
      сегодня в 19:18
      Ты ли, О, новый Чемпион??))
      Подождите, братцы!!
      Пободаемся исчо..))
      ALBA BARCELONA 21
      сегодня в 19:14
      Очень хочется встречу в ЛЧ М Сити Гвардиолы и Баварии Хейкинса-идола русскоговорящих глоров Баварии и разгром Баварии,тогда тоже все равно будут петь свою школьную песню про Хейкинса.
      Не отрицаю,Хейкинс отличный тренер.
      ermak6448
      сегодня в 19:12
      С Победой МС!!!
      ALBA BARCELONA 21
      сегодня в 19:12
      Не смотрел,но тут пишут,что Бернтли молодцы.Я тоже так считаю,Бернтли молодцы,проиграли крупно и засшужили похвалы
      М Сити что то слабо,забили всего лишь три
      juchok
      сегодня в 19:11
      Санчо Панса
      Сегодня 21:01
      С очередной победой всех болельщиков Манчестер Сити! И снова горожане выиграли....Кто-нибудь остановите их победную поступь)
      =====================
      ты в любимых командах Юнайтед на Сити поменяй,и будет тебе счастье!)!)!)
      barcelona and cruyff
      сегодня в 19:06
      Сити показывает великолепную игру
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