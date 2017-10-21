«Манчестер Сити» разгромил «Бернли»

«Манчестер Сити» дома одержал уверенную победу над «Бернли» в матче 9-го тура чемпионата Англии.
Манчестер, стадион «Этихад - Сити оф Манчестер»
«Манчестер Сити» - «Бернли» 3:0 (1:0)
Голы: Агуэро 30 (пенальти), Отаменди 73, Сане 75.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Стоунз, Уокер, Делф, Сильва, Фернандиньо (Туре 78), Бернарду Силва, де Брюйне (Гюндоган 80), Сане, Агуэро (Жезус 76).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
«Бернли»: Поуп, Тарковски, Уорд, Лоутон, Ми, Корк, Дефур (Вествуд 84), Хендрик (Гудмундссон 71), Брэйди, Арфилд, Вуд (Барнс 20).
Главный тренер: Шон Дайч.
Предупреждения: Тарковски 29, Сане 29, Фернандиньо 44, Корк 52, Барнс 57.
Судья: Роджер Ист.
В параллельном матче «Хаддерсфилд Таун» утихомирил «Манчестер Юнайтед».
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Сегодня 21:01
С очередной победой всех болельщиков Манчестер Сити! И снова горожане выиграли....Кто-нибудь остановите их победную поступь)
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ты в любимых командах Юнайтед на Сити поменяй,и будет тебе счастье!)!)!)
Сегодня 21:01
С очередной победой всех болельщиков Манчестер Сити! И снова горожане выиграли....Кто-нибудь остановите их победную поступь)
=====================
ты в любимых командах Юнайтед на Сити поменяй,и будет тебе счастье!)!)!)