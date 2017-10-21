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«Халл Сити» одержал победу над «Барнсли»

сегодня, 18:57
БарнслиБарнсли0 : 1Халл СитиХалл СитиМатч завершен

«Халл Сити» на выезде одержал минимальную победу над «Барнсли» в матче 13-го тура Чемпионшипа.

Барнсли, стадион «Оаквелл»

«Барнсли» - «Халл Сити» 0:1 (0:0)
Гол: Фрейзер Кэмпбелл 78.

«Барнсли»: Дэвис, Маккарти, Фрайерс, Джексон (Макдональд 78), Линдсэй, Магихан, Хэммилл, Уильямс, Барнс (Хеджс 64), Брэдшоу, Агбо (Тьям 67).
Главный тренер: Пол Хекингботтом.

«Халл Сити»: Макгрегор, Эйна, Кларк, Доусон, Гектор, Стюарт, Ларссон, Хенриксен, Боуэн, Дико (Кэмпбелл 63), Гросицки (Ирвайн 64).
Главный тренер: Леонид Слуцкий.

Предупреждения: Стюарт 29, Макгихан 55, Кэмпбелл 83, Макгрегор 90+2.

Судья: Питер Бэнкс.

В прошлом туре, напомним, «Халл Сити» на шестой добавленной минуте упустил победу над «Норвичем».

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Все комментарии
Алсидес Гиджиев
сегодня в 19:39
Сфартило Лёне наконец-то
drug01
сегодня в 19:31
С победой Слуцкого
loko7
сегодня в 19:27
Мои поздравления Леониду Викторовичу.
nnb199O
сегодня в 19:26
Московские фаны Халла рады )))
MALOVAR
сегодня в 19:20
С победой ,Леонид
Leha-ha50
сегодня в 19:13
Леня - МОЛОДЕЦ!!! Угадал с заменой!!!
Удачи Халлу!!!
Абу-Мухаммад Курбангаджиев
сегодня в 19:05
Красавчик Лёня рад твоей победы ☺️👍👍👍
ст_прапорщик
сегодня в 19:04
Лидс молодцы, в гостях прямого конкурента подвинули
oligarx vasia
сегодня в 19:03
Леонид поздравляю с победой)))
мангo
сегодня в 19:03
Слуцкий свое дело знает , браво!
cevin cigan
сегодня в 19:02
Ура Лёня!!!
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