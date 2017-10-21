«Халл Сити» одержал победу над «Барнсли»

«Халл Сити» на выезде одержал минимальную победу над «Барнсли» в матче 13-го тура Чемпионшипа.
Барнсли, стадион «Оаквелл»
«Барнсли» - «Халл Сити» 0:1 (0:0)
Гол: Фрейзер Кэмпбелл 78.
«Барнсли»: Дэвис, Маккарти, Фрайерс, Джексон (Макдональд 78), Линдсэй, Магихан, Хэммилл, Уильямс, Барнс (Хеджс 64), Брэдшоу, Агбо (Тьям 67).
Главный тренер: Пол Хекингботтом.
«Халл Сити»: Макгрегор, Эйна, Кларк, Доусон, Гектор, Стюарт, Ларссон, Хенриксен, Боуэн, Дико (Кэмпбелл 63), Гросицки (Ирвайн 64).
Главный тренер: Леонид Слуцкий.
Предупреждения: Стюарт 29, Макгихан 55, Кэмпбелл 83, Макгрегор 90+2.
Судья: Питер Бэнкс.
В прошлом туре, напомним, «Халл Сити» на шестой добавленной минуте упустил победу над «Норвичем».
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Удачи Халлу!!!
Удачи Халлу!!!