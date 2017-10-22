«Астон Вилла» хочет заполучить полузащитника «Тоттенхэма»

Главный тренер «Астон Виллы» Стив Брюс признался, что хочет выкупить права на Джошуа Онома у «Тоттенхэма».



«Мы знаем, что у „Тоттенхэма“ очень приличный контракт с Джошуа. Главный тренер „Шпор“ Маурисио Почеттино сделал ставку на игрока и решил дать ему немного игровой практики в аренде. Онома - очень хороший игрок, и нам бы хотелось заключить с ним полноценный контракт».



Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» продлил контракт с Онома и отправил его в аренду в «Астон Виллу».

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