Форвард «Уотфорда» Сарате отправится в ОАЭ

«Уотфорд» решил отправить своего нападающего Мауро Сарате в аренду до окончания сезона. 30-летний футболист отправится в ОАЭ, где будет представлять местный клуб «Аль-Наср». Тем не менее, «шершни» по контракту имеют право отозвать аргентинца зимой.

Сарате только в январе 2017 года присоединился к «Уотфорду», но уже через месяц получил травму и выбыл из строя на полгода.

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