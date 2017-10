Форвард «Уотфорда» Сарате отправится в ОАЭ

«Уотфорд» решил отправить своего нападающего Мауро Сарате в аренду до окончания сезона. 30-летний футболист отправится в ОАЭ, где будет представлять местный клуб «Аль-Наср». Тем не менее, «шершни» по контракту имеют право отозвать аргентинца зимой.

Сарате только в январе 2017 года присоединился к «Уотфорду», но уже через месяц получил травму и выбыл из строя на полгода.

📝 | Good luck to #watfordfc forward @mau_zeta, who has signed on loan for UAE outfit Al Nasr.



➡ https://t.co/Fs32hAVTPh pic.twitter.com/GpMbo1kMZf