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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Форвард «Уотфорда» Сарате отправится в ОАЭ

сегодня, 15:39

«Уотфорд» решил отправить своего нападающего Мауро Сарате в аренду до окончания сезона. 30-летний футболист отправится в ОАЭ, где будет представлять местный клуб «Аль-Наср». Тем не менее, «шершни» по контракту имеют право отозвать аргентинца зимой.

Сарате только в январе 2017 года присоединился к «Уотфорду», но уже через месяц получил травму и выбыл из строя на полгода.

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Все комментарии
Bayern Best
сегодня в 16:21
Потом и в Китай.
juchok
сегодня в 16:04
на фотке он с будунца....
Igo0rek
сегодня в 15:49
После Лацио, он закончил играть в футбол.
Fuad Samedzadeh
сегодня в 15:41
Бывший Лациалли,не плохо играл
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