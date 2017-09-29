Писарро будет выступать в «Кельне» до конца сезона

Покинувший «Вердер» нападающий Клаудио Писарро нашел себе новый клуб. До конца нынешнего сезона 38-летний футболист будет выступать в составе «Кельна» — в футболке с номером «39».

За время, проведенное в «Баварии» и «Вердере», перуанец провел 430 матчей в Бундеслиге, забил 191 гол и отдал 73 результативные передачи.

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