МакКормак сменил «Астон Виллу» на «Мельбурн Сити»

Шотландский нападающий Росс МакКормак покинул «Астон Виллу» и присоединился к «Мельбурн Сити». Австралийцы увидели в 31-летнем форварде подмену капитану Бруно Форнароли, которого потребовалось экстренно заменить из-за травмы.

Напомним, что МакКормак только прошлым летом присоединился к «вилланам».

We are pleased to announce the signing of forward Ross McCormack! #WelcomeRoss



Details 📰 https://t.co/hjejaqomy9 pic.twitter.com/osHt7o5g4k