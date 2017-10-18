ПСЖ устроил третий разгром в трёх матчах Лиги чемпионов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ обыграл «Андерлехт».
Брюссель, стадион «Констан Ванден Сток»
«Андерлехт» (Бельгия) – ПСЖ (Франция) – 0:4 (0:2)
Голы: Мбаппе 3, Кавани 44, Неймар 66, Ди Мария 88.
«Андерлехт»: Селс, Десхахт (Обрадович 89), Аппиа, Мбодж, Кумс (Жозуе 57), Требель, Дендокер, Геркенс (Бруно 81), Ханни, Теодорчик, Оньекуру.
Главный тренер: Хейн Ванхазенбрук.
ПСЖ: Ареола, Дани Алвес, Курзава, Маркиньос, Кимпембе, Тиаго Мотта (Дракслер 71), Верратти (Ло Сельсо 75), Рабьо, Кавани (Ди Мария 74), Неймар, Мбаппе.
Главный тренер: Унаи Эмери.
Предупреждения: Тиагу Мотта, 51. Мбаппе, 55. Оньекуру, 55. Теодорчик, 72.
Судья: Краловец (Чехия).
В другом матче ЦСКА уступил «Базелю».
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