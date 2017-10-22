«Реал» готов предложить «Тоттенхэму» за Кейна Бензема и 100 млн фунтов

В «Реале», судя по всему, всерьез загорелись идеей приобретения нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Ударное начало сезона в исполнении 24-летнего игрока сборной Англии привлекло внимание многих клубов, однако именно «Реал» видится фаворитом в борьбе за подписание футболиста.

Ранее сообщалось, что «сливочные» готовы расстаться с 177 млн фунтов за Кейна, однако сейчас в СМИ появились слухи о том, что мадридский клуб планирует включить в сделку своего форварда Карима Бензема. По слухам, «Реал» планирует предложить «Тоттенхэму» француза, а также 100 млн фунтов.

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