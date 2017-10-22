«Арсенал» намерен побороться с «Интером» за Артуро Видаля

Многие СМИ пишут о том, что полузащитник «Баварии» Артуро Видаль в скором времени сменит клубную прописку.

По слухам, фаворитом в борьбе за подписание 30-летнего чилийца, который после ухода Карло Анчелотти с поста главного тренера «Баварии», вроде как, готов покинуть «Альянц Арену», видится «Интер», однако лондонский «Арсенал» готов составить конкуренцию «нерадзурри».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте