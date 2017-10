Фанаты «Марселя» освистали Неймара и забросали его посторонними предметами

Болельщики «Марселя» холодно встретили нападающего ПСЖ Неймара. В течение поединка футболиста освистывали, а при попытке подать с углового мяч забросали бутылками и другими предметами. Просьбы стюардов не охладили пыл фанатов.

На 87-й минуте бразилец был удален с поля, а парижане в итоге едва не уступили в матче.

Missiles came raining down on Neymar as he tried to take this corner pic.twitter.com/ojfAysFcQR