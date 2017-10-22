Биличу дали два матча на исправление ситуации в «Вест Хэме»

Несмотря на относительно качественную трансферную кампанию, дела «Вест Хэма» в Премьер-Лиге оставляют желать лучшего. Апогеем неудач стало разгромное домашнее поражение новичку высшего дивизиона «Брайтону» в 10-м туре АПЛ.

Наставник «молотобойцев» Славен Билич готов уйти в отставку, однако руководство лондонского клуба намерено дать ему еще один шанс. Вернее, два. «Вест Хэм» под руководством хорватского специалиста должен показать достойную игру в ближайшем матче Кубка Лиги с «Тоттенхэмом» и добиться положительного результата в поединке 11-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас».

Если тренер не сможет поправить положение команды, клуб будет вынужден искать нового наставника.

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