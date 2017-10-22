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«Лацио» отправил три мяча в ворота «Кальяри»

вчера, 23:40
ЛациоЛацио3 : 0КальяриКальяриМатч завершен

«Лацио» одержал победу над «Кальяри» в матче 9-го тура чемпионата Италии.

Рим, стадион «Олимпико»

«Лацио» - «Кальяри» 3:0 (2:0)
Голы: Иммобиле 7 (пенальти), Иммобиле 41, Баштуш 49.

«Лацио»: Стракоша, Баштуш, де Врей, Раду (Луис Фелипе 70), Марушич (Кайседо 79), Пароло, Милинкович-Савич, Лулич, Лейва (Мурджиа 57), Луис Альберто, Иммобиле.
Главный тренер: Симоне Индзаги.

«Кальяри»: Кроста, Пизакане, Романья, Андреолли, Барелла, Падоин (Мианге 76), Дессена (Фараго 64), Ионицэ, Жоао Педро, Сау (Паволетти 58), Фариас.
Главный тренер: Диего Лопес.

Предупреждения: Андреолли 29, Лейва 30, Дессена 51, Фариас 72, Паволетти 80.

Судья: Лука Пайретто.

Ранее «Ювентус» уничтожил «Удинезе».

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Все комментарии
Fuad Samedzadeh
сегодня в 00:44
Всех Лациалле поздравляю,главное держать темп.Согласен можно уже и думать о ЛЧ но с учетом привлечения в команду новой крови.
vitalik dobroy ответил Lazio-Kiev
сегодня в 00:04
Lazio-Kiev:
Это был бы тогда обычный, знакомый нам Лацио! ))
Команда растёт над собой, тактически мудреет! ))
Klose_Miro
сегодня в 00:03
В среду тяжелый матч с крепкими Болонками на Ренато Дель Ара.
Если выиграем там, можем начинать мечтать о ЛЧ.
Lazio-Kiev ответил vitalik dobroy
сегодня в 00:01
vitalik dobroy:
Если бы засчитали, Лацио просто прибавил бы... А так игра с прицелом на будущие игры. Могли бы и пять забить, а зачем?!
Это был бы тогда обычный, знакомый нам Лацио! ))
vitalik dobroy ответил Lazio-Kiev
вчера в 23:59
Lazio-Kiev:
Два гола пропустили. Но, если второй (красивый, кстати) из метрового офсайда, то первый - сантиметровый и то под вопросом. И будь на месте сардин Юве, боюсь, засчитали б) А при 1:1 уже совсем другая игра. В общем это головняк алленаторе!)
Если бы засчитали, Лацио просто прибавил бы... А так игра с прицелом на будущие игры. Могли бы и пять забить, а зачем?!
SSFormello ответил Klose_Miro
вчера в 23:58
Klose_Miro:
Легкая победа. После 60-й минуты Лацио остановился и ходил пешочком по полю экономя энергию, как Стракоше не забили, - не ясно.
Один пас Стракоши на напа чего только стоил!
Klose_Miro ответил Lazio-Kiev
вчера в 23:56
Lazio-Kiev:
То, как Стракоша с компанией пижонили в концовке- недопустимо!
Действительно, не хватало только ударов по собственным воротам от Стракоши и ко. а так все делали для того чтобы Кальяри счет размочил.
Lazio-Kiev ответил vitalik dobroy
вчера в 23:55
vitalik dobroy:
Допустимо , если бы даже один пропустили. На классе, так на классе!
Два гола пропустили. Но, если второй (красивый, кстати) из метрового офсайда, то первый - сантиметровый и то под вопросом. И будь на месте сардин Юве, боюсь, засчитали б) А при 1:1 уже совсем другая игра. В общем это головняк алленаторе!)
vitalik dobroy ответил Lazio-Kiev
вчера в 23:50
Lazio-Kiev:
То, как Стракоша с компанией пижонили в концовке- недопустимо!
Допустимо , если бы даже один пропустили. На классе, так на классе!
Lazio-Kiev ответил vitalik dobroy
вчера в 23:48
vitalik dobroy:
А зачем напрягаться с аутсайдером?! Всё хорошо!)
То, как Стракоша с компанией пижонили в концовке- недопустимо!
juvenale
вчера в 23:48
Инзаги конечно заслуживает уважения,с таким составом,так играют....наверное в Юве играли бы только Милинкович и Дэ Врай
vitalik dobroy ответил Lazio-Kiev
вчера в 23:46
Lazio-Kiev:
Уверенная победа на классе. Но Симоне надо провести серьезную работу с игроками за небрежную игру в защите. Будь на месте сардин условная Аталанта, 2-3 мяча выгребли б однозначно!
А зачем напрягаться с аутсайдером?! Всё хорошо!)
juchok
вчера в 23:44
норм так за новые контракты отблагодарили! один дублем, второй-сухарем!
Klose_Miro
вчера в 23:44
Легкая победа.
После 60-й минуты Лацио остановился и ходил пешочком по полю экономя энергию, как Стракоше не забили, - не ясно.
Lazio-Kiev
вчера в 23:40
Уверенная победа на классе. Но Симоне надо провести серьезную работу с игроками за небрежную игру в защите. Будь на месте сардин условная Аталанта, 2-3 мяча выгребли б однозначно!
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