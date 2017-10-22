«Лацио» отправил три мяча в ворота «Кальяри»

«Лацио» одержал победу над «Кальяри» в матче 9-го тура чемпионата Италии.
Рим, стадион «Олимпико»
«Лацио» - «Кальяри» 3:0 (2:0)
Голы: Иммобиле 7 (пенальти), Иммобиле 41, Баштуш 49.
«Лацио»: Стракоша, Баштуш, де Врей, Раду (Луис Фелипе 70), Марушич (Кайседо 79), Пароло, Милинкович-Савич, Лулич, Лейва (Мурджиа 57), Луис Альберто, Иммобиле.
Главный тренер: Симоне Индзаги.
«Кальяри»: Кроста, Пизакане, Романья, Андреолли, Барелла, Падоин (Мианге 76), Дессена (Фараго 64), Ионицэ, Жоао Педро, Сау (Паволетти 58), Фариас.
Главный тренер: Диего Лопес.
Предупреждения: Андреолли 29, Лейва 30, Дессена 51, Фариас 72, Паволетти 80.
Судья: Лука Пайретто.
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После 60-й минуты Лацио остановился и ходил пешочком по полю экономя энергию, как Стракоше не забили, - не ясно.
После 60-й минуты Лацио остановился и ходил пешочком по полю экономя энергию, как Стракоше не забили, - не ясно.