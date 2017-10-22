«Реал» одержал дежурную победу над «Эйбаром»

«Реал» обыграл «Эйбар» в 9-м туре чемпионата Испании.
Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» – «Эйбар» – 3:0 (2:0)
Голы: Оливейра 18 (автогол), Асенсио 28, Марсело 82.
«Реал»: Касилья, Варан, Рамос, Эрнандес, Начо, Каземиро, Модрич, Асенсио (Бензема 64), Иско (Васкес 71), Себальос (Марсело 71), Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.
«Эйбар»: Дмитрович, Оливейра, Анхель, Ломбан, Арбилья, Ривера, Капа (Пенья 73), Хордан, Эскаланте (Энрих 79), Инуи, Шарлес (Кике 63).
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
Предупреждения: Каземиро 23, Шарлес 24.
Судья: Альфонсо Альварес Искьердо.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В предыдущем матче тура «Атлетико» оказался сильнее «Сельты».
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