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Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
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«Реал» одержал дежурную победу над «Эйбаром»

вчера, 23:33
РеалРеал3 : 0ЭйбарЭйбарМатч завершен

«Реал» обыграл «Эйбар» в 9-м туре чемпионата Испании.

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» – «Эйбар» – 3:0 (2:0)
Голы: Оливейра 18 (автогол), Асенсио 28, Марсело 82.

«Реал»: Касилья, Варан, Рамос, Эрнандес, Начо, Каземиро, Модрич, Асенсио (Бензема 64), Иско (Васкес 71), Себальос (Марсело 71), Роналду. 
Главный тренер: Зинедин Зидан.

«Эйбар»: Дмитрович, Оливейра, Анхель, Ломбан, Арбилья, Ривера, Капа (Пенья 73), Хордан, Эскаланте (Энрих 79), Инуи, Шарлес (Кике 63).
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар

Предупреждения: Каземиро 23, Шарлес 24.

Судья: Альфонсо Альварес Искьердо.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В предыдущем матче тура «Атлетико» оказался сильнее «Сельты».

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Все комментарии
alex1990for ответил Jeck Denielse
сегодня в 00:25
Jeck Denielse:
Я не знаю кто выиграет в финале этой ЛЧ...Реал или ПСЖ.... Но чемпионом Испании будет Реал.... Всем удачи !!!!
в финале, реал, с такой игрой?) буйная у тебя фантазия)
да и про чемпионат не смеши)
Jeck Denielse
сегодня в 00:20
Я не знаю кто выиграет в финале этой ЛЧ...Реал или ПСЖ....
Но чемпионом Испании будет Реал....

Всем удачи !!!!
ermak6448
сегодня в 00:17
Любая ПОБЕДА - приятно!!! ( даже дежурная )...
Russiаnhammer
сегодня в 00:17
    Максим Максюта
    сегодня в 00:15
    Господи да успокойтесь все - чуваку 32+. Рано или поздно он начнет сдавать. Все ясно будет после ЧМ.
    Russiаnhammer ответил Дмитрий Аександров
    сегодня в 00:13
    Дмитрий Аександров:
    Сегодня был не день Роналду.
    его день 8 марта)
    в лучшем случае)
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 00:12
    Сегодня был не день Роналду.
    95-shishani-95 ответил Летучий-Голландец.
    сегодня в 00:11
    Летучий-Голландец.:
    С ожидаемой победой болельщиков Реала) Особенно Шишани 95) Ну и Псж походу во французском классико влетел сегодня) Не влетел)) рано я похоронил парижан..
    Спасибо! И тебя с победой Барсы!
    dj45 ответил Russiаnhammer
    сегодня в 00:10
    Russiаnhammer:
    Честно,даже не смотрел.Просто не спится)
      Russiаnhammer ответил dj45
      сегодня в 00:09
      dj45:
      Всегда знал, что барсуки больше следят за игрой Реала, чем за своей командой, ну оно и неудивительно откуда тогда такой наплыв на ветке, всё-таки приятнее смотреть за Королевской командой с королевской игрой, чем за унылой барсой
      Честно,даже не смотрел.Просто не спится)
      Valerii ответил Russiаnhammer
      сегодня в 00:03
      Russiаnhammer:
      По делу? как там обстановка?
      ну неймара били , спровоцировали, он ответил, толкнул, тот упал притворился. Я бы сказал не по делу хотя конечно повод у судьи был,все таки неймар толкнул, вторая желтая.
      Russiаnhammer
      сегодня в 00:03
      Говорим "реал",подразумеваем кабинет)
      dj45
      сегодня в 00:03
      Всегда знал, что барсуки больше следят за игрой Реала, чем за своей командой, ну оно и неудивительно откуда тогда такой наплыв на ветке, всё-таки приятнее смотреть за Королевской командой с королевской игрой, чем за унылой барсой
      BARCELONA-BEST
      сегодня в 00:00
        BARCELONA-BEST
        сегодня в 00:00
          dj45
          вчера в 23:58
          Самый прикол, что последний гол который забивал Эйбар был в ворота барсы, а Реал показал, что с такими соперниками только котолонцы могут пропускать
          Valerii ответил Russiаnhammer
          вчера в 23:56
          Russiаnhammer:
          По делу? как там обстановка?
          2 - 2 . на дополнительных минутах кавани Исполнил штрафной.
          alex1990for
          вчера в 23:53
            Valerii
            вчера в 23:53
            Кавани - Мастер.
            da da da
            вчера в 23:53
            интересно что ща чувствуют скромные болелы Эйбара в Испании?ведь смотрю две железные пенки в ворота Реала не поставили,и ведь так каждый тур только соперники меняются,а суть остается.)
            Russiаnhammer ответил NGY
            вчера в 23:53
            NGY:
            Я ах....., куда все болельщики Реала делись?! На ветке одна шу шара каталонская...!
            "жменя семечек" высыпается)
            Летучий-Голландец.
            вчера в 23:52
            С ожидаемой победой болельщиков Реала)
            Особенно Шишани 95)
            Ну и Псж походу во французском классико влетел сегодня)
            Не влетел)) рано я похоронил парижан..
            Russiаnhammer ответил Kuprin
            вчера в 23:51
            Kuprin:
            Покоритель Эйбаров не забил , печалька))
              NGY
              вчера в 23:51
                Russiаnhammer ответил Valerii
                вчера в 23:48
                Valerii:
                ха, неймара удалили. псж летит.
                По делу? как там обстановка?
                Valerii
                вчера в 23:46
                ха, неймара удалили. псж летит.
                Borusik1975 ответил Kuprin
                вчера в 23:46
                Kuprin:
                скорее не туда намазал))
                  Kuprin ответил Russiаnhammer
                  вчера в 23:46
                  Russiаnhammer:
                  18 сегодня испортил уйму моментов.Не тот гель намазал с утра)
                    Russiаnhammer ответил Kuprin
                    вчера в 23:45
                    Kuprin:
                    Покоритель Эйбаров не забил , печалька))
                    18 сегодня испортил уйму моментов.Не тот гель намазал с утра)
                    Kuprin
                    вчера в 23:43
                    Покоритель Эйбаров не забил , печалька))
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