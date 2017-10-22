«Галатасарай» и «Фенербахче» в очном поединке обошлись без голов

В 9-м туре чемпионата Турции встретились классические соперники этого первенства: «Галатасарай» и «Фенербахче». Матч закончился нулевой ничьей. Отметим, что в составе гостей выступили бывший полузащитник «Зенита» Жулиано, защитник «сине-бело-голубых» Нету и российский игрок обороны Роман Нойштедтер.
Стамбул, стадион «Тюрк Телеком Арена»
«Галатасарай» – «Фенербахче» – 0:0 (0:0)
«Галатасарай»: Муслера, Мариано, Майкон, Азиз (Латовлевич 10), Денайе, Фернандо, Ндиайе, Фегули (Чалик 89), Беланда, Чигерчи, Гомис (Дердийок 80).
Главный тренер: Игор Тудор.
«Фенербахче»: Исла, Нету, Нойштедтер, Али, Туфан (Шахешух 90), Соуза, Дирар, Жулиано, Вальбуэна (Потук 72), Янссен (Сольдадо 72), Камени.
Главный тренер: Айкют Кочаман.
Предупреждения: Мариано 10, Денайе 24, Беланда 34, Нету 44, Фернандо 53, Потук 77.
Удаление: Беланда 73.
Судья: Чунейт Чакир.
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