Чемпионат Уругвая приостановлен из-за забастовки игроков

Непростые футбольные времена сейчас настали в Уругвае. 500 футболистов местного чемпионата возмущены действиями Уругвайской футбольной ассоциации, эксплуатирующей их имидж.

«Довольно! Мы требуем, чтобы вы немедленно прекратили использовать наши личные права любым способом и в любой форме», - обратились игроки к организации, заведующей футболом в стране.

Футболистов поддержала и ассоциация тренеров. Из-за забастовки уже было отменено 4 матча чемпионата.

Напомним, что уругвайская сборная выступит на чемпионате мира в России.

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