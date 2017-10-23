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Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
21:00 сегодня Реал Сосьедад -:- Эспаньол
22:00 сегодня Депортиво -:- Жирона
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19:30 сегодня Локомотив М -:- Краснодар
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 14 тур
12:00 Закончился первый тайм Локомотив (мол) 0:0 Краснодар (мол)
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Хендерсон: «Каждый из игроков „Ливерпуля“ заслуживал покинуть поле спустя 30 минут матча»

сегодня, 12:24
ТоттенхэмТоттенхэм4 : 1ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон раскритиковал выступление своей команды в матче с «Тоттенхэмом»:

«Мы очень плохо начали. Видимо, не были готовы к игре. Да, Ловрен покинул поле уже спустя 30 минут первого тайма, но каждый из нас мог оказаться на его месте и уйти. Мы не показали свои лучшие качества. 

Кое-что нужно менять очень быстро, нам надо развиваться. Но я верю, что мы сможем, ведь у нас потрясающая команда».

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Все комментарии
aviciii
сегодня в 12:42
    Ерден
    сегодня в 12:36
    ничего, на спартаке отыграетесь
    IKER-RAUL
    сегодня в 12:29
    провальный матч, причем правильно сказал Хендо: сыграли все плохо. Успехов в следующих играх!
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 12:27
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