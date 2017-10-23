Хендерсон: «Каждый из игроков „Ливерпуля“ заслуживал покинуть поле спустя 30 минут матча»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон раскритиковал выступление своей команды в матче с «Тоттенхэмом»:

«Мы очень плохо начали. Видимо, не были готовы к игре. Да, Ловрен покинул поле уже спустя 30 минут первого тайма, но каждый из нас мог оказаться на его месте и уйти. Мы не показали свои лучшие качества.

Кое-что нужно менять очень быстро, нам надо развиваться. Но я верю, что мы сможем, ведь у нас потрясающая команда».

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