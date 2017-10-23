Гвардиола: «„Манчестер Сити“ однажды обязательно проиграет»

Победная серия «Манчестер Сити» длится вот уже 11 матчей, однако наставник «горожан» Хосеп Гвардиола утверждает, что его команда не является непобедимой:

«Я рад, что мы побеждаем уже 11 матчей кряду, так как показали, что способны на это. На этом всё. Беспроигрышную серию „Арсенала“ мы не повторим, это глупость, сегодня футбол слишком требовательный, а мы точно знаем, что при неубедительной игре однажды проиграем. Абсолютно уверен, что мы не закончим сезон непобежденными.

Впереди у нас много матчей в различных турнирах. Грядущая встреча с „Вулверхэмптоном“ в Кубке Лиги тоже потребует немало сил. Когда нужно оставаться сконцентрированным в течение десяти-одиннадцати месяцев, обязательно будут и падения. В такие моменты я испытаю себя как менеджера. Любопытно узнать, как мы сможем отреагировать».

В последнем матче Премьер-Лиги «Сити» разгромил «Бернли».

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