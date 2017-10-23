Райт: «Озила продолжат критиковать, пока он не покажет качественную игру в больших играх»

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт поделился мнением об игре полузащитника Месута Озила и о его показателях в матчах за «канониров» (43 ассиста в 123 матчах):

«Это фантастическая статистика! Но пока он не начнет мощно выступать в так называемых больших играх, игры против „Эвертона“ показателем не станут. Люди продолжат твердить, что „Эвертон“ играл плохо.

Я отчаянно хочу, чтобы Месут показал качественную игру в матчах с более сильными соперниками. Уж очень хочется, чтобы он остался в „Арсенале“».

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