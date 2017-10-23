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Глава судейского корпуса Серии А: «Монтелла бы не жаловался, если бы „Милан“ побеждал»

сегодня, 11:16
МиланМилан0 : 0ДженоаДженоаМатч завершен

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла пожаловался на судей Серии А и на несовершенство технологии VAR после матча «россонери» с «Дженоа». На слова специалиста отреагировал глава судейского корпуса итальянского чемпионата Марселло Ниччи:

«Он по-прежнему не понимает, что VAR замечает всё. И всё равно остаются те, кто на поле возмущается. Не стану обширно отвечать Монтелле, просто скажу, что он должен привыкнуть к новой эпохе футбола.

Все рискуют своей карьерой, не только он. Думаю, что если бы „Милан“ мог победить, Винценцо бы не жаловался на пресс-конференции».

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Шуnя771
сегодня в 11:20
Винченцо скорее всего покинет Милан...
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