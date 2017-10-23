Конте: «Я отличаюсь от других менеджеров „Челси“»

Наставник «Челси» Антонио Конте отметил, что отличается от своих предшественников в лондонском клубе:

«Я не такой, как предыдущие менеджеры. Я отличаюсь, и важно это понимать.

Клуб должен оценивать мою работу, но как раз из-за таких моментов я не переживаю — проиграю ли я матч, уволят ли меня. В прошлом „Челси“ мог уволить тренера после двух-трех поражений. Но такое отношение не к каждому специалисту. Давления я не испытываю».

Ранее сообщалось, что Конте на тренерском мостике «Челси» может заменить Карло Анчелотти.

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