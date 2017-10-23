Куртуа: «Мы понимали, чем может грозить поражение от „Уотфорда“»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа отметил, что команда постарается добывать важные победы не только для себя и болельщиков, но и ради наставника Антонио Конте:

«Я помню, какие слухи два года назад распространялись о нашей команде, когда ее тренировал Жозе Моуриньо. Говорили о каких-то конфликтах, происходивших в раздевалке, хотя понятия не имели, что происходило на самом деле.

Сейчас мы рады тому, что готовы к борьбе. После всех спекуляций о будущем Конте команда понимала, чем может грозить поражение от „Уотфорда“. И мы действительно проигрывали по ходу матча. Было очень важно перевернуть игру.

Теперь мы показываем свое желание вновь принять бой. Мы хотим побеждать и не желаем проигрывать. Хотим сражаться и за самих себя. Некоторые из нас до сих пор помнят о том, что произошло два года назад, поэтому не хотим, чтобы история повторилась».

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