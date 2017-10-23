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Капелло отказался вернуться в «Милан»

сегодня, 12:53

Главный тренер китайского клуба «Цзянсу Сунин» Фабио Капелло поделился мнением о своем бывшем клубе «Милане», но отказался вернуться на тренерский мостик «россонери»:

«Что говорят в Китае о „Милане“? Информации мало, так что говорят мало. Вы, журналисты, распространяете слухи, но о будущем „россонери“ ничего неизвестно. Мы больше говорим об „Интере“, он здесь более востребован. Как человек, работавший с Берлускони, я должен сказать, что выступления „россонери“ с учетом последних трат просто позорны.

Могу ли я вернуться в „Милан“? Нет, на закате карьеры я стал тренером другой команды. Мне предложили спасти „Сунин“ и я преуспел. По контракту у меня еще год. А потом я буду отдыхать».

По слухам, руководство «Милана» вскоре может уволить главного тренера Винченцо Монтеллу.

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Все комментарии
Остапчук 67
сегодня в 13:45
Капелло уже не в том возрасте, чтобы разгребать за физруками.
VIPded
сегодня в 13:32
И вот тут-то Милану и повезло...)))
Zidane.5
сегодня в 13:12
Капелло тренеришка.
FILL3286
сегодня в 13:03
Да ты и не нужен,нужен ТОП тренер,и не физруки вроде монтелы,соузы,гвардиолы,почетино и так далее!! Да и смысла щас нет менять тренера)
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