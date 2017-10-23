Капелло отказался вернуться в «Милан»

Главный тренер китайского клуба «Цзянсу Сунин» Фабио Капелло поделился мнением о своем бывшем клубе «Милане», но отказался вернуться на тренерский мостик «россонери»:

«Что говорят в Китае о „Милане“? Информации мало, так что говорят мало. Вы, журналисты, распространяете слухи, но о будущем „россонери“ ничего неизвестно. Мы больше говорим об „Интере“, он здесь более востребован. Как человек, работавший с Берлускони, я должен сказать, что выступления „россонери“ с учетом последних трат просто позорны.

Могу ли я вернуться в „Милан“? Нет, на закате карьеры я стал тренером другой команды. Мне предложили спасти „Сунин“ и я преуспел. По контракту у меня еще год. А потом я буду отдыхать».

По слухам, руководство «Милана» вскоре может уволить главного тренера Винченцо Монтеллу.

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