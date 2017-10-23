Наингголан: «Я боюсь пропустить еще один чемпионат мира»

Полузащитника «Ромы» Раджу Наингголана по-прежнему не спешат вызывать в сборную Бельгии, но футболист все равно не оставляет надежд сыграть на чемпионате мира в России:

«Сборная Бельгии? Очень не хочется снова начинать эту дискуссию. Мартинес сказал, что его решение было продиктовано техническим выбором, хотя у меня и до сих пор есть вопросы.

Я боюсь пропустить еще один чемпионат мира, учитывая нынешнее положение дел. У нас талантливые игроки, в составе играют индивидуально сильные футболисты. Это хорошая команда».

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