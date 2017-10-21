«Челси» вырвал победу у «Уотфорда»

В поединке 9-го тура АПЛ «Челси» не без труда взял 3 очка у «Уотфорда». Отметим, что «синие» подходили к этой игре с определенными кадровыми трудностями.
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж».
«Челси» - «Уотфорд» - 4:2 (1:1)
Голы: Педро 11, Батшуайи 71, 90+5, Аспиликуэта 87. — Дюкуре 45+3, Перейра 51.
«Челси»: Куртуа, Давид Луис, Кэйхилл, Алонсо (Виллиан 68), Рюдигер, Педро (Дзаппакоста 86), Фабрегас, Азар, Бакайоко, Аспиликуэта, Мората (Батшуайи 61).
Главный тренер: Антонио Конте.
«Уотфорд»: Гомес, Кабаселе, Бритос, Холебас, Мариаппа (Грей 90), Перейра (Каррильо 65), Клеверли, Ришарлисон, Дюкуре, Кико Фемения, Дини (Уотсон 80).
Главный тренер: Марку Силва.
Предупреждения: Холебас 12, Мариаппа 19, Рюдигер 23, Мората 56, Кико Фемения 78.
Судья: Джонатан Мосс.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Это никуда не годится
Это никуда не годится
Сеск...быстрее бы Канте поправился и Дринкуотер был готов, Фабрегас бегает словно в штаны наложил, он на 16-ой минуте должен был делать счёт 2:0 а вместо этого решил поиграть в перевесы, когда был 1х1 с вратарём. Мората, мне его было жаль даже, все 60 минут матча практически при любом контакте падал и держался за ноги, пора ему уже понять, что судьи не будут свистеть, это АПЛ. Наши защитники сегодня вновь сыграли слабо, очень слабо, нам повезло, что гости не реализовали все свои моменты во втором тайме. Батштуайи сегодня стал настоящим джокером.
Уотворд в этом сезоне не лёгкий соперник, но надеюсь Челси улучшит свою игру всё равно.
Сеск...быстрее бы Канте поправился и Дринкуотер был готов, Фабрегас бегает словно в штаны наложил, он на 16-ой минуте должен был делать счёт 2:0 а вместо этого решил поиграть в перевесы, когда был 1х1 с вратарём. Мората, мне его было жаль даже, все 60 минут матча практически при любом контакте падал и держался за ноги, пора ему уже понять, что судьи не будут свистеть, это АПЛ. Наши защитники сегодня вновь сыграли слабо, очень слабо, нам повезло, что гости не реализовали все свои моменты во втором тайме. Батштуайи сегодня стал настоящим джокером.
Уотворд в этом сезоне не лёгкий соперник, но надеюсь Челси улучшит свою игру всё равно.