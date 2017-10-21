«Челси» вырвал победу у «Уотфорда»

В поединке 9-го тура АПЛ «Челси» не без труда взял 3 очка у «Уотфорда». Отметим, что «синие» подходили к этой игре с определенными кадровыми трудностями.

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж».

«Челси» - «Уотфорд» - 4:2 (1:1)

Голы: Педро 11, Батшуайи 71, 90+5, Аспиликуэта 87. — Дюкуре 45+3, Перейра 51.

«Челси»: Куртуа, Давид Луис, Кэйхилл, Алонсо (Виллиан 68), Рюдигер, Педро (Дзаппакоста 86), Фабрегас, Азар, Бакайоко, Аспиликуэта, Мората (Батшуайи 61).

Главный тренер: Антонио Конте.

«Уотфорд»: Гомес, Кабаселе, Бритос, Холебас, Мариаппа (Грей 90), Перейра (Каррильо 65), Клеверли, Ришарлисон, Дюкуре, Кико Фемения, Дини (Уотсон 80).

Главный тренер: Марку Силва.

Предупреждения: Холебас 12, Мариаппа 19, Рюдигер 23, Мората 56, Кико Фемения 78.

Судья: Джонатан Мосс.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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