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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
14:30 Матч завершен Челси 4:2 Уотфорд
17:00 сегодня Хаддерсфилд -:- Ман Юнайтед
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Бернли
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 13 тур
17:00 сегодня Барнсли -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 9 тур
16:30 21’ Боруссия М 1:0 Байер
16:30 21’ Айнтрахт Ф 0:1 Боруссия Д
19:30 сегодня Гамбург -:- Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
21:45 сегодня Барселона -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
21:45 сегодня Наполи -:- Интер
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
11:30 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:2 Уфа
14:00 Матч завершен Тосно 1:1 Ростов
16:30 Идет первый тайм, 20’ Рубин 0:0 Динамо М
19:00 сегодня Спартак М -:- Амкар
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«Челси» вырвал победу у «Уотфорда»

сегодня, 16:25
ЧелсиЧелси4 : 2УотфордУотфордМатч завершен

В поединке 9-го тура АПЛ «Челси» не без труда взял 3 очка у «Уотфорда». Отметим, что «синие» подходили к этой игре с определенными кадровыми трудностями.

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж».

«Челси» - «Уотфорд» - 4:2 (1:1)
Голы: Педро 11, Батшуайи 71, 90+5, Аспиликуэта 87. — Дюкуре 45+3, Перейра 51.

«Челси»: Куртуа, Давид Луис, Кэйхилл, Алонсо (Виллиан 68), Рюдигер, Педро (Дзаппакоста 86), Фабрегас, Азар, Бакайоко, Аспиликуэта, Мората (Батшуайи 61).
Главный тренер: Антонио Конте.

«Уотфорд»: Гомес, Кабаселе, Бритос, Холебас, Мариаппа (Грей 90), Перейра (Каррильо 65), Клеверли, Ришарлисон, Дюкуре, Кико Фемения, Дини (Уотсон 80).
Главный тренер: Марку Силва.

Предупреждения: Холебас 12, Мариаппа 19, Рюдигер 23, Мората 56, Кико Фемения 78.

Судья: Джонатан Мосс.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Адвокат 76
сегодня в 16:53
Челси с победой!
Zidane.5 ответил волгoдoн
сегодня в 16:53
волгoдoн:
Воспитанник великой Барселоны тащит великую Чукотку) https://www.youtube.com/watch?v=xaPL_UctZOw
    SaLLMaN
    сегодня в 16:50
    Ну и Мората, как я его забыл.
    Медив ответил dimagas1
    сегодня в 16:49
    dimagas1:
    Алонсо и Мозес в этом сезоне совсем никакие.В отдельных и единичных матчах показали хорошую игру,а так совсем мрак. Дзаппакоста пока-что тоже, как Куадрадо, в свое время играет роль человека-невидимки.
    Да тут никто особо не блистает. Ну разве что с замены. Двадцать два суперсаба, чтоб их...
    Zidane.5
    сегодня в 16:48
    Уотфорд мог забивать пять голов, этот Ришарлисон совсем в ворота попасть не может.
    SaLLMaN
    сегодня в 16:48
    Не лучшая игра, характер показали, не наложили в штаны, за это заслуживают уважения.
    А худшие пожалуй сегодня Бака и Алонсо.
    dimagas1 ответил Медив
    сегодня в 16:46
    Медив:
    Угу, у него вобще за матч самая низкая оценка на многих порталах. На оставшихся делит первое место с Алонсо
    Алонсо и Мозес в этом сезоне совсем никакие.В отдельных и единичных матчах показали хорошую игру,а так совсем мрак. Дзаппакоста пока-что тоже, как Куадрадо, в свое время играет роль человека-невидимки.
    Медив ответил волгoдoн
    сегодня в 16:46
    волгoдoн:
    Воспитанник великой Барселоны тащит великую Чукотку) https://www.youtube.com/watch?v=xaPL_UctZOw
    Великая Чукотка, хе-хе)
    cannongun
    сегодня в 16:46
    Бакаёка днище
    волгoдoн
    сегодня в 16:45
    Воспитанник великой Барселоны тащит великую Чукотку)
    cannongun
    сегодня в 16:45
    Нежданчик. Ришарлисон днарь
    Y.N.W.A. ответил dimagas1
    сегодня в 16:44
    dimagas1:
    Как по мне его топтали все под ряд,много мяч теряет.
    По мне они с Канте образуют мощный кулак в центре и учитывая лажающую оборону синих еще свое слово скажут
    benderivan
    сегодня в 16:44
    Мората клоун
    Медив ответил dimagas1
    сегодня в 16:43
    dimagas1:
    Как по мне его топтали все под ряд,много мяч теряет.
    Угу, у него вобще за матч самая низкая оценка на многих порталах. На оставшихся делит первое место с Алонсо
    dimagas1 ответил Y.N.W.A.
    сегодня в 16:42
    Y.N.W.A.:
    Бакайоко зверюга.
    Как по мне его топтали все под ряд,много мяч теряет.
    vavan666by
    сегодня в 16:41
    Синяя братва у нас просто идёт построение команды после "ухода" Косточки и Матича , оборона пожарит Кехил уже не тот Луис весь центр не закроет один, да и сверху только он и снимает, а ещё и надо атаке помогать Рюдигер не оправдал пока надежд как и Бакайоко будем подождать Азар набирает форму ещё не сыгран с Моратой так что во всех линиях есть что менять .Пассы Сеска по задумки гениальные но на них реагировать как Коста пока не научились
    Но всё придёт работа то проводиться
    Ищущий и Понимающий
    сегодня в 16:41
    Ну чтож! Характер показали! Иногда лучше играть со "средними" скажем футболистами и побеждать на характере чем играть с "безвольными топ игроками" и сдавать матчи!
    nnb199O
    сегодня в 16:38
    Отскок синих, Уотфорду не повезло .
    волгoдoн
    сегодня в 16:34
    Педро конечно легенда.Именно его воля к победе снабдила остальных чукотцев к великому камбеку!
    dzvinka
    сегодня в 16:34
    не без проблем, но взяли важные три очка. поздравляю. Думал будет ничья, Уотфорд не плох все же.
    вхсо 111
    сегодня в 16:32
    С победой синие!
    George-CFC
    сегодня в 16:32
    Класс! Игра конечно слабая, но самоотдача синих, характер это то, что лично для меня важно.
    Кризис продолжается, он пройдёт, а такие моменты останутся надолго.
    Они реально стараются, многое не получается, но хотят и защищают эмблему, играют за клуб. Всех с важной победой, будем надеяться переломной.
    Tott_Hot
    сегодня в 16:32
    отскок
    dark_akex
    сегодня в 16:31
    Очень важная победа именно в психологическом плане. Когда в команде столько травмированных, когда играем с теми кто есть в каждые три дня, когда пресса отправляет Конте в отставку и когда команда по ходу второго тайма проигрывая вырывает победу, такая победа дорогого стоит. )) С победой синие ! )
    4ever Ars
    сегодня в 16:30
    Ждем интервью от Дини, что он кое-что нащупал))
    Медив
    сегодня в 16:30
    Вроде и победили, а радости особой нет. Так лажово обороняться ... ну я отвык от такого. Расстреливали в упор. От матча с Уотфордом ожидаешь немного другого
    Mamaev
    сегодня в 16:30
    Педро классно положил. Давно таких голов не видел чтобы мяч крутился от ворот и прямо в паутину
    Stamford Bridge
    сегодня в 16:30
    Верил до конца!Конте гений,Миши респект!С победой друзья!!!!!
    sihafazatron
    сегодня в 16:29
    долго тянули что-то. видимо, на лч много сил потратили
    Y.N.W.A.
    сегодня в 16:29
    Бакайоко зверюга.
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