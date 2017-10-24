Де Брюйне близок к продлению контракта с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне очень близок к подписанию нового контракта с «горожанами». Переговоры начались в сентябре и проходят очень хорошо. По условиям нового договора бельгиец будет зарабатывать более 250 тысяч фунтов в неделю, что гораздо больше его нынешнего оклада (115 тысяч).

В услугах Де Брюйне также очень заинтересован ПСЖ. Представители парижского клуба связывались с агентами Де Брюйне и сообщали, что готовы моментально сделать предложение «Сити», если сам игрок проявит интерес. Однако Де Брюйне предан английскому клубу и лично главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле.

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