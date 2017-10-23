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Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
21:00 сегодня Реал Сосьедад -:- Эспаньол
22:00 сегодня Депортиво -:- Жирона
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
19:30 сегодня Локомотив М -:- Краснодар
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 14 тур
12:00 Закончился первый тайм Локомотив (мол) 0:0 Краснодар (мол)
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«Манчестер Юнайтед» готовит для Моуриньо новый пятилетний контракт

сегодня, 11:24

Работа Жозе Моуриньо в «Манчестер Юнайтед» полностью устраивает руководство «красных дьяволов». Английская пресса утверждает, что португальский специалист надолго останется в команде и уже вскоре подпишет с манкунианцами новое соглашение сроком на пять лет. По этому контракту наставнику полагается 65 млн фунтов.

Ранее Моуриньо уверил общественность в том, что МЮ точно не станет его последним клубом. Также ходят слухи об интересе к тренеру со стороны «Пари Сен-Жермен».

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Все комментарии
grafff
сегодня в 12:52
Глупо
M.S.
сегодня в 12:21
В 2000-х игры команд Моуриньо мне очень нравились. Тот, «первый его Челси», впечатлял. В Интере затем сделал результат, в Реале неплохо тренировал, разрушив проклятие 1/8-й ЛЧ.
А сейчас неоднозначное к нему отношение из-за того, что показывают его клубы. Чемпионство Челси с любимым счётом 1-0 или недавняя игра МЮ против Ливерпуля наталкивают на мысль, что таким командам как ПСЖ он не нужен, мне не хочется смотреть как Неймар, например, в обороне отрабатывает, не в этом компоненте он должен глаз радовать своей игрой.
Сейчас я Моуриньо ни одному топ-клубу не посоветую.
ДСА
сегодня в 12:17
Сейчас Моуриньо очень нужно стараться, можно и еще чуть-чуть с МЮ выбить.
Artuom ответил sihafazatron
сегодня в 12:13
sihafazatron:
жаль фанов мю, еще 5 лет не увидят красивой игры от своего клуба
То-то при предыдущих двух наставниках видели))) Захватывающая по красоте игра была! :)
dzvinka
сегодня в 12:07
я ж грил., он не в ПСЖ собрался, он себе и Мендешу бабок с мешка вытрясти хотел.
VIPded
сегодня в 12:03
Стремненько это...)))
Mr_Tim
сегодня в 11:45
Спешить то зачем... еще сезон только в разгаре, результата пока нет.
marvel777
сегодня в 11:43
подождать может до конца года хотя бы,не?
sir_Alex
сегодня в 11:34
А жаль!
sihafazatron
сегодня в 11:26
жаль фанов мю, еще 5 лет не увидят красивой игры от своего клуба
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