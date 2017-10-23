«Манчестер Юнайтед» готовит для Моуриньо новый пятилетний контракт

Работа Жозе Моуриньо в «Манчестер Юнайтед» полностью устраивает руководство «красных дьяволов». Английская пресса утверждает, что португальский специалист надолго останется в команде и уже вскоре подпишет с манкунианцами новое соглашение сроком на пять лет. По этому контракту наставнику полагается 65 млн фунтов.

Ранее Моуриньо уверил общественность в том, что МЮ точно не станет его последним клубом. Также ходят слухи об интересе к тренеру со стороны «Пари Сен-Жермен».

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