«Манчестер Юнайтед» готовит для Моуриньо новый пятилетний контракт

Работа Жозе Моуриньо в «Манчестер Юнайтед» полностью устраивает руководство «красных дьяволов». Английская пресса утверждает, что португальский специалист надолго останется в команде и уже вскоре подпишет с манкунианцами новое соглашение сроком на пять лет. По этому контракту наставнику полагается 65 млн фунтов.
Ранее Моуриньо уверил общественность в том, что МЮ точно не станет его последним клубом. Также ходят слухи об интересе к тренеру со стороны «Пари Сен-Жермен».
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А сейчас неоднозначное к нему отношение из-за того, что показывают его клубы. Чемпионство Челси с любимым счётом 1-0 или недавняя игра МЮ против Ливерпуля наталкивают на мысль, что таким командам как ПСЖ он не нужен, мне не хочется смотреть как Неймар, например, в обороне отрабатывает, не в этом компоненте он должен глаз радовать своей игрой.
Сейчас я Моуриньо ни одному топ-клубу не посоветую.
А сейчас неоднозначное к нему отношение из-за того, что показывают его клубы. Чемпионство Челси с любимым счётом 1-0 или недавняя игра МЮ против Ливерпуля наталкивают на мысль, что таким командам как ПСЖ он не нужен, мне не хочется смотреть как Неймар, например, в обороне отрабатывает, не в этом компоненте он должен глаз радовать своей игрой.
Сейчас я Моуриньо ни одному топ-клубу не посоветую.