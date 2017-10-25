Моуриньо: «Обошлось без травм, поэтому это хороший вечер»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал победу своей команды над «Суонси Сити» в матче 1/8 финала Кубка Лиги:

«Мы включились в игру с первых минут, прессинговали, мне понравилось отношение моих игроков.

Очень хорошо в полузащите действовал Скотт МакТоминэй. Аксель Туанзебе сперва немного нервничал, но потом обрел стабильность. Обошлось без травм, поэтому это хороший вечер.

Травмированные? Думаю, Фил Джонс будет готов сыграть с „Тоттенхэмом“ в эту субботу, больше новостей у меня нет».

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