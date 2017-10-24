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Мбаппе: «Мечтал играть за ПСЖ с момента своего первого удара по мячу»

сегодня, 18:48

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который накануне был признан лучшим молодым игроком Европы, признался, что всегда мечтал играть за парижан:

«Сегодня я являюсь игроком ПСЖ, и я всегда мечтал играть здесь, с момента своего первого удара по мячу.

Хочу выиграть в этой футболке все возможные трофеи. Когда все вокруг обсуждали мой трансфер из „Монако“, я позволил другим людям позаботиться о моем переходе, ведь я точно знал, что не хочу играть нигде, кроме ПСЖ».

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Все комментарии
vale46
сегодня в 19:06
Пару дней назад мечтака этот за Барсу хотел играть,как говорил его агент.Балаболы не более!
Don trambon
сегодня в 18:49
Ты бы с агентом сначала обговорил детали, а то у вас мнения разнятся где ты хотел играть.
Никогда тебе не стать великим, как КриРо. Тьфу.
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