Дубль Лингарда принёс МЮ викторию над «Суонси»

В поединке 1/8 финала Кубка Лиги «Манчестер Юнайтед» одолел «Суонси Сити».
Суонси, стадион «Либерти»
«Суонси Сити» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2 (0:1)
Голы: Лингард 21, Лингард 59
«Суонси Сити»: Нордфельдт, Моусон, ван дер Хорн, Ранхель, Ольссон (Ноутон 39), Меса (Фер 67), Раутледж, Клукас, Ки, Айю, МакБарни (Абрахам 72).
Главный тренер: Пол Клемент.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Блинд, Смоллинг, Линделеф, Туанзебе, МакТоминэй, Лингард, Эррера (Матич 67), Дармиан, Рэшфорд (Лукаку 67), Марсьяль (Шоу 87).
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
Предупреждения: Ранхель 38, Клукас 56, Ки 70, Туанзебе 75, Блинд 79.
Судья: Роберт Мэдли.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
В предыдущем раунде турнира «Суонси» обыграл «Рединг», а МЮ разобрался с «Бертон Альбион».
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